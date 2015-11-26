​Организован полный цикл

Предприятие оснащено оборудованием европейской компании Steca technologies производительностью 1,5 тыс. литров в час и использует современные технологии очистки воды. Здесь выпускается газированная и негазированная питьевая столовая вода, расфасованная в бутылки объемом 0,5, 1,0 и 1,5 литра.

Предприятие работает по принципу полного цикла – розлив, хранение и доставка. Его создание позволило на начальном этапе обеспечить работой 10 человек. Открытие предприятия вносит важный вклад в развитие промышленного сектора Коргалжынского района. В долгосрочной перспективе компания ТОО «Green Products» планирует увеличить производственную мощность и ассортимент продукции.