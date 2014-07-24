Организованная преступная группа задержана в Астане

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Астаны пресечена преступная деятельность группы лиц, создавших лжепредприятие, чем причинили ущерб государству на 157 млн тенге, сообщает пресс-служба департамента.

"Задержаные лица – Хамитова, Гайценредер, Матисаев, Кубекова и Семенова – без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность создали лжепредприятие ТОО "Строй Комплекс Групп", тем самым причинили ущерб государству в виде неуплаты налогов на общую сумму порядка 157 млн тенге. Следствие установило, что указанное лжепредприятие было зарегистрировано на подставное лицо (Ильясова)", – указывается в распространенном пресс-релизе.

Хамитову и Матисаева задержали с поличным в одном из филиалов банков второго уровня после обналичивания денежных средств в сумме 49 млн 100 тыс. тенге через расчетный счет лжепредприятия.

"В офисном помещении, съемной квартире и автомобиле обвиняемых были обнаружены и изъяты 56 печатей с оттисками коммерческих предприятий, оригиналы бухгалтерских документов, кассовые аппараты с кассовыми чеками и другие финансовые документы, а также 5 штампов и 3 гербовых печати нотариусов. При этом ставка за фиктивные документы (договора, счета-фактуры, приходные кассовые ордера и чеки) составляла 3–4% от суммы договора", – поясняют в пресс-службе.

Все обвиняемые по данному уголовному делу арестованы. Возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время находится на стадии расследования.

За создание лжепредприятий (ст. 192 – лжепредпринимательство) Уголовным кодексом республики предусмотрена максимальная мера наказания в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.