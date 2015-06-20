Организующее начало Наталья РЫЖКОВА, Караганда

Поводом для встречи стал приезд большой группы российских хирургов – травматологов и ортопедов из Москвы, Твери, Иванова, Тамбова в Караганду – для обмена опытом. У травматологов, возможно, более, чем в других специальностях хирургии, сохраняются профессиональные связи. Казахстанцы ездят в Украину и Россию на конференции и мастер-классы, потом сами принимают коллег из этих и других стран. Это процесс постоянный. Традиции глубокие. Их установили еще учителя нынешних мэтров травматологии и ортопедии.

По уровню развития здравоохранения в СНГ Россия и Казахстан сравнялись, утверждают специалисты. И все же в клинике на этот раз проводили операции доктора, которые хотели перенять опыт карагандинских хирургов… в организации работы. Она их просто восхитила, о чем они и заявили автору этих строк.

– Если бы не политическая воля нашего Президента, такой прорыв в травматологии был бы невозможен, – говорит заместитель директора по лечебной работе доктор медицинских наук Берик Тулеубаев. – Система здравоохранения в Казахстане более доступна населению, чем в других странах СНГ. Нам это известно, потому что мы встречаемся с коллегами на конференциях, друг другу рассказываем, где и какой получаем металл для эндопротезирования. И наши друзья удивляются. Потому что мы оперируем на уровне европейских стандартов, используем только зарубежные импланты крупных фирм, американских и европейских.

Они проводят до 700 операций в год по замене тазобедренных и коленных суставов. Их пациенты в основном те, кому за 50, отдавшие много лет тяжелому труду в шахтах и на заводах и утратившие здоровье и подвижность. Квалифицированное хирургическое вмешательство – улучшение качества их жизни, избавление от боли, возвращение дееспособности.

Те же самые операции по тем же технологиям делаются и в других городах Казахстана, и, конечно, в центре российской медицины. Так что же может заимствовать у нас Москва с ее передовыми технологиями, спрашиваю кандидата медицинских наук, представляющего Российскую медицинскую академию постдипломного образования, Дениса Ромашевского.

– В первую очередь организацию. К 11.30 сделано уже шесть операций. Редкая больница может похвастаться таким результатом. У нас этот объем будет сделан к 14 или 15 часам. Да, хирургическая работа занимает приблизительно одинаковое время. Но в клинике Макажанова нет потерь на обороте больных. Это очень важно, потому что экономится время врачей в операционной, благодаря чему можно взять большее количество пациентов. В общем, это потрясающая организация!

Заведующий отделением травматологии и ортопедии Тверской областной больницы Сергей Быстров тоже сравнивал. В России также существует система очередного бесплатного получения протезов – по страховке, только для имеющих полис ОМС. Время ожидания своей очереди у больных разное в различных регионах. В Твери, например, около года. Российскому хирургу очень понравилась сама организация работы клиники: от момента поступления больного в приемный покой отделения и заканчивая операционной.

– Многое можно для себя почерпнуть в таком, очень высоком, уровне оказания помощи. И я в свою больницу тоже попытаюсь привнести этот опыт. В клинике Макажанова есть отделение реабилитации. Человека после операции не выписывают домой со швами, как у нас, можно сказать, на произвол судьбы: неизвестно, кто и как за ним будет наблюдать. Нет, здесь идет процесс восстановления в отделении. И это отлично. Ранний реабилитационный период под контролем оперирующих врачей – это идеально. У нас, к сожалению, и такой аппаратуры пока еще нет. Так что нам есть чему у вас учиться и к чему стремиться.

Опытный хирург главного военного клинического госпиталя им. Н. Бурденко Павел Подгорнов считает, что обмен операциями надо вводить в постоянные программы повышения квалификации. Ему тоже понравился процесс общей подготовки к операции – все работает, как отлаженный механизм.

Любая работа начинается с организации, подытоживают доктора. Если нет хорошей организации, то даже самый великолепный хирург не сможет давать тех результатов, которых ждет от него население, – оказать помощь большему количеству пациентов. В Караганде в отдельно взятой клинике этого смогли добиться.