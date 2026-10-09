В Казахстане увеличилось число операций по пересадке органов

Здравоохранение

Сегодня, 9 октября, в Европейский день донорства органов, тканей и клеток Казахстан подводит итоги развития системы органного донорства и трансплантации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За последние годы в стране увеличилось число трансплантаций, расширена специализированная инфраструктура, а интерес граждан к теме посмертного донорства постепенно растёт. Вместе с тем, тысячи пациентов продолжают ожидать жизненно необходимую операцию, отмечают в Минздраве.

Сегодня в стране работают 11 трансплантационных центров и 5 лабораторий HLA-типирования. Действует Республиканский центр координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг, сформирована сеть региональных и стационарных трансплантационных координаторов.

Динамика трансплантационной активности следующая:

• 2023 год – 236 трансплантаций;
• 2024 год – 260;
• 2025 год – 310;
• январь–сентябрь 2026 года – 208 операций.

Особое значение имеет развитие посмертного донорства. Число трансплантаций с использованием органов посмертных доноров увеличилось с 23 в 2024 году до 68 в 2025 году. За девять месяцев 2026 года проведено ещё 42 такие операции.

Эти результаты показывают, что возможности трансплантационной помощи расширяются. При этом дальнейшее развитие системы зависит не только от медицинских технологий и инфраструктуры, но и от доступности донорских органов.

По состоянию на сентябрь 2026 года в листе ожидания находятся 4 867 пациентов, в том числе 126 детей. Более 4,2 тысячи человек ожидают пересадку почки. Другим пациентам необходима трансплантация печени, сердца или лёгких.

В Казахстане граждане могут выразить своё волеизъявление относительно посмертного донорства через медицинские организации или портал eGov. Можно дать согласие или отказ, в том числе определить органы, на донорство которых распространяется решение. При необходимости волеизъявление можно изменить.

По состоянию на 1 сентября 2026 года через eGov зарегистрировано 184 191 волеизъявление. Из них 17 158 человек выразили согласие на посмертное донорство, 167 033 — отказ.

По представленным данным, за год число согласий выросло на 75%, а общее количество зарегистрированных волеизъявлений – на 31%.

#Казахстан #медицина #донорство #органы

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