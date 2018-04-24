​Ориентация – север

В Шымкенте и густонаселенном Сайрамском районе прошла ярмарка вакансий для потенциальных участников программы переселения и внутренней миграции. Представители Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областей предложили вакансии для южноказахстанцев, готовых сменить место жительства.

Выбор работы оказался достаточно широким и разнообразным. Южан ждут на государственной службе, в сельском хозяйстве и социальной сфере. Желающие заняться бизнесом получат земельные участки и другую необходимую поддержку и содействие со стороны органов местной исполнительной власти.

Правительством внесены изменения в законодательство для создания условий переселенцам. В частности, при переселении в северные регионы в нынешнем году каждому члену семьи выдается материальная помощь в размере 84 175 тенге. Кроме того, выделяются средства на аренду жилья и оплату коммунальных услуг. Стимулирует государство и работодателей, принимающих на работу переселенцев. Предприниматели, принявшие на пос­тоянную работу сроком на 3 года не менее 5 переселенцев, вправе рассчитывать на получение субсидии в размере 1 082 250 тенге за каждого принятого работника.

– Численность людей, желающих переселиться из трудоизбыточного юга в трудодефицитные северные регионы, с каждым годом растет, – рассказывает руководитель Южно-Казах­станского областного управления координации занятости и социальных программ Мухит Отаршиев. – Прог­рамма переселения разработана по поручению Главы государства и призвана регулировать внутренние миграционные процессы, повысив тем самым сбалансированность трудовых ресурсов, равномерно расселить население. Возвращающихся очень мало, и это говорит о том, что программа работает.

За 3 предыдущих года в северные регионы переселилось 347 семей, или 1 392 человека.