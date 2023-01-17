Ориентир для маслихатов

Свежий выпуск
0
Доброта Любовь
собкор по Туркестанской области и г.Шымкент

Народные избранники Шымкента присоединились к обращению Объединения депутатов маслихатов Казахстана.

фото Любовь Доброта

Вчера в городе состоялось заседание Республиканского объединения депутатов маслихатов Казахстана, на котором рассмотрено «Совместное обращение депутатов маслихатов всех уровней по поддержке и реализации предвыборной программы Касым-Жомарта Токаева». Участники встречи обменялись мнениями, обсудили предлагаемые формы и методы выполнения задач, озвученных главой государства в предвыборной программе, принятой в Актобе в конце прошлого года.

Аким Шымкента Мурат Айтенов и председатель общественной организации «Объединение депутатов Шымкентского городского маслихата» Еркин Сатканбаев выступили с докладами, озвучив стоящие задачи и программу действий органов власти и депутатского корпуса Шымкента по реализации «дорожной карты», главным приоритетом которой являются социальные обязательства перед горожанами: строительство школ, медицинских учреждений, трудоустройство и многое другое. Каждый из депутатов маслихата мегаполиса закреплен за тем или иным направлением программного документа.

Председатель РОО «Объединение депутатов маслихатов Казахстана» Тулеубек Мукашев подробно остановился на приоритетах, касающихся маслихатов и местного самоуправления в Послании главы государства и предвыборной программе. Тулеубек Тулеуович подчеркнул важность выполнения поставленной президентом перед маслихатами задачи по строительству справедливого Казахстана, новым обязательствам по улучшению условий и качества жизни местного населения, реорганизации работы депутатов с избирателями и внедрению институтов порядка избрания и отзыва маслихатов.

– В новых условиях основная деятельность маслихатов и их депутатов – это организация строительства и ремонта качественной социальной инфраструктуры на своей территории: детских садов, благоустройства, торговых объектов, дорог, библиотек, школ, жилых домов и социальных объектов, – отметил Тулеубек Мукашев. – Например, в ближайшее время в стране будут созданы многие объекты социальной инфраструктуры на основе требований избирателей и местных государственных программ. Однако все эти изменения повышают ответственность маслихатов за постоянный мониторинг и контроль с привлечением активных граждан.

Тулеубек Мукашев считает, что для надлежащей реализации задач создания Нового Казахстана, опираясь на опыт ведущих стран, нашей стране следует перевести нынешние системы государственного управления и местного самоуправления на основу знаний и опыта депутатов маслихатов.

Популярное

Все
Полина Тырина поет на 11 языках. Без акцента!
По вине ТЭЦ-2, которая принадлежит компании «АрселорМиттал Темиртау» в школах замерзают дети
Предвзятость судей – наследие прошлого
Капшагайская «бетонка» представляет опасность. Чуть ли не каждый день здесь бьются машины
ООН наконец-то озаботилась распространением «языка вражды» в социальных сетях, включая Twitter и другие площадки, в том числе принадлежащие гиганту Meta.
Чудо в перьях
Не превращайте летний отдых детей в бизнес!
Итоги выборов установлены
В поисках гармонии
Обоюдная ответственность
Палуаны на татами
Энергия ветра
Женское дело
Когда наследие длиннее жизни
Все идет по плану
Интерес к состоявшимся 14 января выборам в Сенат оказался особенным
Почему гаснут огни аулов?
Уравняйте нам зарплату!
Искалечил соседа ключом
СООБЩЕНИЕ об итогах выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, состоявшихся 14 января 2023 года
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Конституционный суд постановил признать утратившим силу закон о первом президенте Казахстана
Бакыт Нурмуханов назначен зампредседателя Конституционного суда РК
В ЕАЭС устранят барьеры для торговли с третьими странами
Инновации на развалинах аграрной науки
Китай снимает карантинные меры на границе с Казахстаном
Названа причина пожара в многоэтажке Караганды
Прекращены полномочия депутата Сената Андрея Лукина
Фрукты, орехи и сухофрукты из Азербайджана будут подвергать фитосанитарному контролю в Казахстане
Токаев назначил послов Казахстана в Испании, Норвегии и ЮАР
Касым-Жомарта Токаева проинформировали о строительстве ТЭЦ в Кокшетау
Канат Тумыш назначен заместителем министра иностранных дел РК
Роман Скляр провёл переговоры в Москве
Почти 120 млрд тенге, изъятых у коррупционеров, направят на строительство и ремонт школ в Казахстане
Казахстан и Китай будут сотрудничать при ЧП в гражданской авиации
Шымкентский ювелир Икрамжан Рафиков признан победителем Всемирного конкурса ремесленников Global Eco Artisan Awards 2022
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Закон Республики Казахстан
Коммунальная ломка
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и творчеству Абая
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана

Читайте также

Свежий выпуск
Преодолеть разрыв и диспропорции
Свежий выпуск
Когда наследие длиннее жизни
Свежий выпуск
Уравняйте нам зарплату!
Свежий выпуск
Энергия ветра

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]