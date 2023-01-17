Ориентир для маслихатов

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Вчера в городе состоялось заседание Республиканского объединения депутатов маслихатов Казахстана, на котором рассмотрено «Совместное обращение депутатов маслихатов всех уровней по поддержке и реализации предвыборной программы Касым-Жомарта Токаева». Участники встречи обменялись мнениями, обсудили предлагаемые формы и методы выполнения задач, озвученных главой государства в предвыборной программе, принятой в Актобе в конце прошлого года.

Аким Шымкента Мурат Айтенов и председатель общественной организации «Объединение депутатов Шымкентского городского маслихата» Еркин Сатканбаев выступили с докладами, озвучив стоящие задачи и программу действий органов власти и депутатского корпуса Шымкента по реализации «дорожной карты», главным приоритетом которой являются социальные обязательства перед горожанами: строительство школ, медицинских учреждений, трудоустройство и многое другое. Каждый из депутатов маслихата мегаполиса закреплен за тем или иным направлением программного документа.

Председатель РОО «Объединение депутатов маслихатов Казахстана» Тулеубек Мукашев подробно остановился на приоритетах, касающихся маслихатов и местного самоуправления в Послании главы государства и предвыборной программе. Тулеубек Тулеуович подчеркнул важность выполнения поставленной президентом перед маслихатами задачи по строительству справедливого Казахстана, новым обязательствам по улучшению условий и качества жизни местного населения, реорганизации работы депутатов с избирателями и внедрению институтов порядка избрания и отзыва маслихатов.

– В новых условиях основная деятельность маслихатов и их депутатов – это организация строительства и ремонта качественной социальной инфраструктуры на своей территории: детских садов, благоустройства, торговых объектов, дорог, библиотек, школ, жилых домов и социальных объектов, – отметил Тулеубек Мукашев. – Например, в ближайшее время в стране будут созданы многие объекты социальной инфраструктуры на основе требований избирателей и местных государственных программ. Однако все эти изменения повышают ответственность маслихатов за постоянный мониторинг и контроль с привлечением активных граждан.

Тулеубек Мукашев считает, что для надлежащей реализации задач создания Нового Казахстана, опираясь на опыт ведущих стран, нашей стране следует перевести нынешние системы государственного управления и местного самоуправления на основу знаний и опыта депутатов маслихатов.