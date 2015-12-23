​Ориентир для устойчивого развития

Суть и содержание Послания еще раз демонстрируют дальновидность и проницательность Главы государства, его умение в сложной ситуации, возникшей под влиянием мирового экономического кризиса и гео­политических проблем, предлагать эффективные, научно обоснованные, прагматичные ответы на современные вызовы и угрозы, а также пути решения стоящих перед нами задач. На основе глубокого анализа ситуации международной и внутри страны предлагается действенная программа по решению многих вопросов как политического, так и социально-экономического характера.

Как справедливо было сказано Президентом, укрепление независимости государства еще сложнее, чем ее обретение. И нашей стране предстоит пройти еще немало испытаний в новой глобальной экономической и политической реальности.

Как известно, в Послании 2012 года Главой государства была обозначена амбициозная цель: к 2050-му войти в число 30 самых развитых государств мира. В новом стратегическом документе Глава государства сказал следующее: «Мы приняли Стратегию-2050, чтобы казахстанцы крепко держали в своих руках штурвал будущего страны. Стратегия-2050, как путеводный маяк, позволяет нам решать вопросы ежедневной жизни людей, не теряя из виду нашей главной цели. Это означает, что мы ежегодно, а не через 30–50 лет, будем улучшать жизнь людей».

Сегодня мы постепенно и уверенно движемся к нашей цели. Начался переход на новую экономическую политику «Нұрлы жол»: инновационную индустриализацию, снижение зависимости от нефти и других сырьевых ресурсов, формирование новой социальной модели государственного и общественного устройства. Реализуется План нации «100 конкретных шагов». Принята Концепция вхождения Казахстана в состав ведущих 30 стран. Президент объявил о вступлении нашей страны в ВТО.

Ежегодные Послания Лидера нации – это ясные программы пошаговой реализации ранее определенных масштабных проектов и целей. Глава государства определил ключевые антикризисные стратагемы, которые тождественны трем простым истинам и понятиям – рост, реформы и развитие. Сейчас мы формируем фундамент нашей государственности – развиваем экономику, даем образование молодежи, в том числе за рубежом, выстраиваем дружественные отношения с субъектами мирового сообщества, укрепляем армию и безопасность страны, реализуем общенациональную идею «Мәңгілік Ел».

Говоря о ситуации в мире, Президент разъяснил и причины конфликтов на Ближнем Востоке, в Северной Африке, угрозах международного терроризма, которые отражаются на многих государствах. Был высказан ясный посыл обществу, государственным органам, что наше экономическое процветание должно быть обеспечено сплоченностью, внутренней стабильностью и безопасностью. Конечно же, только сплоченное государство с единой нацией и сильным лидером может ставить перед собой долгосрочные планы. За годы независимого развития были укреплены и созданы уникальные общеказахстанские ценности, которые сегодня объединяют нас и составляют фундамент общего будущего страны. Это казахстанский патриотизм, согласие и диалог между этносами и конфессиями, уважение соседей, почитание старших.

В рамках реализации Пос­лания для сохранения этих ценнос­тей перед государственными органами в идеологическом плане стоит важная задача – создание соответствующей масштабным планам развития экономики Казахстана особой духовной атмосферы. Таким образом, Лидер нации возложил большую ответственность и на гуманитарные сферы, в том числе и сферу религии.

Как известно, ранее в программных документах и выступлениях определена необходимость формирования в обществе духовного и религиозного сознания, соответствующего традициям и культурным нормам страны. В этом контексте определяющей, стержневой представляется национальная идея «Мәңгілік Ел». Глава государства отмечает, что одним из главных приоритетов в профилактике религиозного экстремизма и терроризма сейчас являются вопросы ограждения населения, и особенно молодежи, от деструктивных псевдорелигиозных и радикальных идей. Государство и граждане обязаны единым фронтом выступать против всех форм и проявлений радикализма, экстремизма и терроризма.

В связи с этим Комитет по делам религий сегодня обеспечивает информационную и методическую поддержку местным исполнительным органам в вопросах эффективного построе­ния государственно-конфессио­нальных отношений и работы с населением. На системной основе проводится работа по повышению квалификации специалистов, задействованных в реализации государственной политики в сфере религии. Подписаны соглашения о сотрудничестве с ведущими религиозными объединениями страны: Духовным управлением мусульман Казахстана и Православной церковью Казахстана. При комитете сформирована республиканская информацион­но-разъяснительная группа, состоящая из представителей научно-экспертного сообщества, квалифицированных теологов, религиоведов, представителей ДУМК и государственных органов. Реализуется Государственная программа по борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом на 2013–2017 годы.

Вместе с тем мы, конечно, понимаем, что усилия одного и даже нескольких уполномоченных государственных органов будут недостаточны, нужна поддержка всех общественных институтов. Сегодня необходимо доносить до каждого гражданина, что, обеспечивая межэтническое и межнацио­нальное согласие в стране, мы способствуем созданию благоприятных условий для развития всех сфер общественных отношений. В повседневной идеологической работе государственные структуры и общественные институты уделяют особое внимание решению актуальных вопросов религиозной сферы, правильного построения государственно-конфессиональных отношений. Именно сотрудничество государства, институтов гражданского общества и простых граж­дан способствует успешному социально-экономическому развитию Казахстана.

Основой же реализации антикризисной политики Президента в гуманитарной сфере станет, несомненно, мобилизация нации вокруг идеи «Мәңгілік Ел». Действительно, взяв за основу важные и системные государствообразующие ценности, мы будем реализовывать задачу по укреплению стабильности и в религиозной сфере, поддерживать общие духовно-нравственные корни народа, разъяснять принципы развития нашей страны как светского государства. И главными результатами нашей работы будут мир, стабильность и безопас­ность в обществе.