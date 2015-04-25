Свежий выпуск Ориентир – интересы клиентов Рысты АЛИБЕКОВА

Центральный филиал ЖССБК подготовил для жителей столицы насыщенную и интересную программу. Особую праздничную атмосферу, позитивный настрой создали в этот день флэшмоб, викторины, игры, экскурсия по офису. И, конечно, много полезной информации почерпнули для себя посетители банка в ходе консультаций, презентации новых продуктов.

Приветствуя гостей, директор центрального филиала ЖССБК Айжан Медеуова подчеркнула, что система жилстройсбережений была основана в Казахстане в 2003 году и зарекомендовала себя как стабильная и надежная, которой доверяют казахстанцы. Не­удивительно, что ежегодно, ежечасно, ежеминутно растет число вкладчиков банка.

На роль центрального филиала в столице обратил внимание и управляющий директор АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Ерулан Жамаубаев. Именно здесь, в Астане, заключается каждый седьмой договор, 24% кредитного портфеля банка сформировано за счет центрального филиала. Не случайно столичный филиал сейчас занимает первое место среди филиалов ЖССБК.

И в целом популярность Жилстройсбербанка среди населения непрерывно растет.

– С начала года приток клиентов увеличился в 3 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – привел данные управляющий директор. – В настоящее время в Жилстройсбербанке обслуживается более 500 тысяч клиентов, заключено свыше 710 тысяч договоров на сумму более 1,5 триллиона тенге.

Банк предпринимает немало шагов по повышению качества обслуживания. К примеру, в настоящее время работает контакт-центр. Бесплатно позвонив на номер 300 с любого мобильного телефона, можно узнать всю информацию о деятельности банка, предлагаемых им продуктах и новшествах. В ЖССБК по всему Казахстану работает более 750 агентов-консультантов, контакты которых можно узнать во всех филиалах, а также на сайте банка. Связавшись с консультантами, можно также получить интересующие сведения, заключить договоры о жилстройсбережениях.

Рост количества клиентов, по мнению Е. Жамаубаева, обусловлен комплексным подходом к улучшению качества сервиса. Это и снижение тарифов в среднем на 30%, и уменьшение бумажной волокиты, а также сокращение в 3 раза времени обслуживания. Если раньше кредиты выдавали в среднем от 15 до 22 дней, то на сегодня эта процедура занимает менее недели. Точнее говоря, 5 рабочих дней проходит с момента получения заявки до выдачи денег банком, при условии соответствия документов требованиям банка. Кроме того, создан Общественный совет, в который вошли видные деятели, журналисты, непосредственно вкладчики банка. На заседаниях совета обсуждаются насущные проблемы, особенно касающиеся реализации государственных программ, поскольку именно в этой части возникают трудности, когда, например, местными исполнительными органами или застройщиками затягиваются сроки сдачи жилых домов.

Наряду с этим работает горячая линия, посредством которой оперативно рассматриваются жалобы и обращения посетителей. И, что характерно, с начала марта текущего года заметно чаще клиенты банка стали выражать не жалобы, а слова благодарности за качественное и оперативное обслуживание, отсутствие очередей.

Что касается планов, то в ЖССБК принята долгосрочная стратегия развития банка до 2023 года.

– В настоящее время в банке обслуживаются 5,3% экономически активного населения, – уточнил Е. Жамаубаев. – В планах довести этот показатель к 2023 году до 17%. Таким образом, каждый шестой гражданин экономически активного возраста должен стать нашим клиентом. Если в 2014 году каждый третий ипотечный кредит был выдан Жилстройсбербанком, то в будущем мы видим, что каждый второй ипотечный кредит, жилищный заем должен будет выдаваться нашим банком. В связи с этим, естественно, предстоит решить ряд стратегических задач и далее повышать качество обслуживания.

…В день открытых дверей центральный филиал ЖССБК посетили его давние друзья и партнеры. В их числе – известный журналист, телеведущая Динара Сатжан. Она призналась, что некоторые ее знакомые открыли депозит в ЖССБК. Каждый месяц они откладывают средства и будут накапливать их в течение трех лет на первоначальный взнос.

Самой же Динаре Сатжан приглянулся вариант, когда можно внести первоначальный взнос и получить доступный кредит для приобретения жилья.

– И это очень приятно. Потому что иметь жилье, крышу над головой – это первое, о чем мечтает каждый человек, и когда есть такая возможность, которую предоставляет Жилстройсбербанк, то ею надо непременно воспользоваться, – уверена телеведущая.

В этот знаменательный день руководство центрального филиала вручило благодарственные письма и подарки клиентам банка. Чествовались также лучшие консультанты структурного подразделения ЖССБК.



