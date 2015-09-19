Ориентир – королевский клуб Свежий выпуск 559 Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

Обучать казахстанских детей футболу будут тренеры из Испании, имеющие сертификаты УЕФА. К отбору наиболее способных спортсменов в возрасте 12–15 лет на востоке приступят уже через месяц. Между тем Казахстан стал 10 страной, где сегодня работают филиалы ведущей академии футбола, работающей по программам королевского клуба.

– Это наш первый совместный проект с компанией SOXNA, – отметил аким области Даниал Ахметов. – Подобное сотрудничество представляет огромную важность для региона, являющегося родиной казахстанского футбола.

На первых порах планируется набрать 100 детей, позже количество воспитанников казахстанско-испанской академии увеличится вдвое. Изменится со временем и возрастной ценз претендентов – от 10 до 16 лет. Ассистировать иностранным специалистам будут казахстанские тренеры. Для удобства тренировочного процесса в зимнее время построят крытый футбольный манеж. Для одаренных ребят из сельской местности предусмотрены места в спортивном интернате.

Президент компании SOXNA Луис Алсина заметил, что в Казахстане много талантливых футболистов, однако для достижения высоких результатов им не хватает командной игры.

– Результаты будут заметны сразу, потому что у нас есть методика, отработанная годами. С каждым ребенком тренеры будут заниматься индивидуально, подтягивать как техническое мастерство, так и теорию, – заявил Л. Алсина.

Академию футбола в областном центре создадут на базе стадиона «Восток». У обучающихся в ней юных спортсменов будет возможность выезжать на тренировки в Испанию.



