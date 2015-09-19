Ориентир – королевский клуб

Свежий выпуск
559
Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область
Обучать казахстанских детей футболу будут тренеры из Испании, имеющие сертификаты УЕФА. К отбору наиболее способных спортсменов в возрасте 12–15 лет на востоке приступят уже через месяц. Между тем Казахстан стал 10 страной, где сегодня работают филиалы ведущей академии футбола, работающей по программам королевского клуба.
– Это наш первый совместный проект с компанией SOXNA, – отметил аким области Даниал Ахметов. – Подобное сотрудничество представляет огромную важность для региона, являющегося родиной казахстанского футбола.
На первых порах планируется набрать 100 детей, позже количество воспитанников казахстанско-испанской академии увеличится вдвое. Изменится со временем и возрастной ценз претендентов – от 10 до 16 лет. Ассистировать иностранным специалистам будут казахстанские тренеры. Для удобства тренировочного процесса в зимнее время построят крытый футбольный манеж. Для одаренных ребят из сельской местности предусмотрены места в спортивном интернате.
Президент компании SOXNA Луис Алсина заметил, что в Казахстане много талантливых футболистов, однако для достижения высоких результатов им не хватает командной игры.
– Результаты будут заметны сразу, потому что у нас есть методика, отработанная годами. С каждым ребенком тренеры будут заниматься индивидуально, подтягивать как техническое мастерство, так и теорию, – заявил Л. Алсина.
Академию футбола в областном центре создадут на базе стадиона «Восток». У обучающихся в ней юных спортсменов будет возможность выезжать на тренировки в Испанию.

Популярное

Все
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
С «Вахты памяти» вернулись поисковики Петропавловска
Представители комиссии «Игр будущего» посетили нашу страну
Центр кино Казахстана впервые представлен на кинорынке Marché Du Film
Состоялся II открытый юношеский турнир памяти Султанбека Кобландина
Сегодня в Ашхабаде начнет свою работу Международная научная конференция «Пространство мудрости Махтумкули Фраги», посвященная 300-летию выдающегося поэта, философа и мыслителя Востока
Британский портал Essentialliving оценил качество сервисов такси. В представленном списке наша страна заняла 73-е место
Журнал Global Finance назвал жителей нашей страны самыми богатыми в Центральной Азии
Паводки: от концепции «реагирования и выправления» к принципу «предвидеть и предупредить»
Столичный бизнес терпит убытки из-за несоблюдения дизайн-кода
Комарам и мошкам объявлена война
Школьников выселили из общежития и отдали его чиновникам
Деревья стоят «по колено» в воде
В Казахстане дан старт ЕНТ
Одно громкое «доколе»?
Миграционное законодательство решает комплекс проблем
Вопросы энергодефицита откладывать нельзя
Десятки тысяч школьников отдохнут в оздоровительных лагерях
В Алматы появился новый вуз
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Сергея Луганского
Государственным языком в Атырауской области владеют представители разных национальностей
В Алматы прошли переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении
Аграрии и энергетики летом должны работать усиленно
Айбек Дадебай: Конкретная цель Президента – превратить Казахстан в передовое государство
ЧМ по хоккею: Казахстан обыграл Францию в стартовом матче
Паводковые воды спасут пересыхающее озеро в Восточном Казахстане
В Уральске тестируют зарядные станции для электромобилей
Сакен Сейфуллин: «Авиация – это крылья грядущих поколений!»
В Шымкенте очистили русло Кошкар-аты
На «Евровидении-2024» победила Швейцария
Italian Open: Путинцева капитулировала перед первой ракеткой мира
Вводится экспертиза объектов интеллектуальной собственности
Резонансное убийство в Турции: Эрдоган принял решение
Генассамблея ООН призвала предоставить Палестине статус полноправного члена
Члены Президентского молодежного кадрового резерва приняли участие в экологической акции «Таза Қазақстан»
Не уповай на Google – иди к врачу
Сборник казахских народных сказок на татарском языке презентован в Казани
Массовая посевная кампания в Казахстане начнется во второй декаде мая
Военнослужащие теробороны возложили цветы к памятнику Алие Молдагуловой
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Когда в Астане отключат отопление
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
Против танка ходил он с карабином и саблей
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко

Читайте также

Угонщикам в Британии лафа
Отели превращаются в приюты
Олимпиада принесет убытки?
Дефицит социальной сплоченности

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]