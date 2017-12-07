​Ориентир на евростандарты

Для ознакомления с опытом работы профессиональных эксперт­ных объединений Европы члены Палаты экспертных организаций Казахстана из Шымкента, Актау, Алматы, Усть-Каменогорска, Кокшетау приняли участие в состоявшейся в Праге XV Международной конференции «Строительство и недвижимость: экспертиза и оценка». В течение двух дней специалисты из 17 стран делились опытом, профессиональными секретами и наработками.

– В соответствии с 47-м шагом Плана нации мы уделяем присталь­ное внимание изучению мирового опыта в сфере экспертизы строительных проектов. Особенно ценны для нас наработки экспертных объединений европейских стран в вопросах регулирования профессиональной деятельности – аккредитации, аттестации, обучения отраслевых экспертов. В условиях профессионального саморегулирования они работают давно, мы же находимся лишь в начале пути, – подчеркнул председатель правления Палаты экспертных организаций РК Бирлик Ережепов.

Перед профессиональным объе­динением аккредитованных экс­пертов Казахстана сегодня стоят задачи по формированию качест­венного профессионального сообщества, действующего по принципу саморегулируемой организации, повышению уровня доверия к частным экспертным организациям, улучшению действующей законодательной базы в сфере архитектурной, градострои­тельной деятельности.

На международной конференции в Праге эксперты обсудили вопросы, касающиеся экспертизы проектов, применения новых программ и технологий строительства. Презентация деятельности казахстанских коллег из Палаты экспертных организаций РК, в состав которой входят 93 экспертных организации со всех регионов страны, вызвала большой интерес у зарубежных специалистов.