​Ориентир на евростандарты

Для ознакомления с опытом работы профессиональных экспертных объединений Европы члены Палаты экспертных организаций Казахстана из Шымкента, Актау, Алматы, Усть-Каменогорска, Кокшетау приняли участие в состоявшейся в Праге XV Международной конференции «Строительство и недвижимость: экспертиза и оценка». В течение двух дней специалисты из 17 стран делились опытом, профессиональными секретами и наработками.
– В соответствии с 47-м шагом Плана нации мы уделяем пристальное внимание изучению мирового опыта в сфере экспертизы строительных проектов. Особенно ценны для нас наработки экспертных объединений европейских стран в вопросах регулирования профессиональной деятельности – аккредитации, аттестации, обучения отраслевых экспертов. В условиях профессионального саморегулирования они работают давно, мы же находимся лишь в начале пути, – подчеркнул председатель правления Палаты экспертных организаций РК Бирлик Ережепов.
Перед профессиональным объединением аккредитованных экспертов Казахстана сегодня стоят задачи по формированию качественного профессионального сообщества, действующего по принципу саморегулируемой организации, повышению уровня доверия к частным экспертным организациям, улучшению действующей законодательной базы в сфере архитектурной, градостроительной деятельности.
На международной конференции в Праге эксперты обсудили вопросы, касающиеся экспертизы проектов, применения новых программ и технологий строительства. Презентация деятельности казахстанских коллег из Палаты экспертных организаций РК, в состав которой входят 93 экспертных организации со всех регионов страны, вызвала большой интерес у зарубежных специалистов.