​Ориентир на нужды людей

Об этом заявил начальник департамента полиции СКО полковник полиции Марат Тулебаев во время отчетной встречи с населением. Подтверждением его слов служит выездной формат мероприятия – впервые отчет первого руководителя ведомства прошел на базе акимата Кызылжарского района с подключением по видеоконференцсвязи города и остальных районов.

Марат Тулебаев подробно отчитался по всем направлениям оперативно-служебной деятельности и обозначил приоритеты работы полиции СКО на перспективу. По его словам, за 8 месяцев в области зарегистрировано снижение преступности на 6,8%. Следователями и дознавателями расследовалось более 10 тыс. уголовных дел, 1 700 из них – в электронном формате.

Как отметил глава областного департамента, нынешний год для полиции – крайне важный. В рамках реализации «дорожной карты» по модернизации ОВД проведена работа по оптимизации организационно-штатной структуры: штат сокращен на 10%, при этом ни один сотрудник не остался без работы, все трудоустроены на вакантные должности.

Наряду с выполнением основных функций департамент продолжает совершенствовать навыки оперативного и качественного оказания госуслуг населению. С начала года полицейскими облас­ти оказано свыше 211 тыс. услуг, большая часть их относится к сфере миграции.

Благодаря установленной видео­связи заслушать отчет главного полицейского области смогли и сельчане. Людей интересовали вопросы регистрации транспортных средств, трудо­устройства в органы внутренних дел, установки дорожных знаков и скоростемеров на трассе близ поселка Бесколь – административного центра района.

Марат Тулебаев подчеркнул, что стражи правопорядка области и впредь будут укреплять работу в соответствии с задачами, поставленными в Послании Президента страны. Приоритетное внимание – укреплению дисциплины, законности и противодействию коррупции в собственных рядах.