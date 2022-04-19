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​​​​​​​Ориентир – на спрос
Тамара Рудая

В Казахстане презентовано первое исследование по изучению потребностей стран Центральной Азии и Кавказа в реализации цифровой трансформации.

Исследование основывается на данных опроса и интервью с 2021 года среди стран региона в рамках совместного проекта между Астанинским хабом госслужбы, ПРООН и Правительством Респуб­лики Корея. Проект направлен на повышение потенциала правительств каждой из стран и рассчитан на 3 года (2021–2023 гг.).

В презентации исследования приняли участие более 70 представителей госорганов и организаций Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Республики Корея, Кыргызстана, США, Таджикистана и Узбекистана. Руководители уполномоченных гос­органов стран региона совместно с ведущими экспертами Республики Корея обсудили результаты исследования по оценке потребностей семи стран Центральной Азии и Кавказа.

Открывая конференцию, председатель управляющего комитета Астанинского хаба госслужбы Алихан Байменов отметил, что обсуж­даемое исследование направлено на то, чтобы дальнейшая работа в рамках проекта осуществлялась в соответствии с потребностями участвующих стран.

– Мы ориентируемся на реальный спрос, поэтому первым этапом нашего трехлетнего проекта, который полностью финансируется Республикой Корея, обозначили изучение спроса – в чем реальная потребность этих семи стран. Если в одной стране это может быть потребность в содействии выработке стратегического видения, в другой – подготовки кадров, в третьей стране – в осуществлении бенчмаркетинга. Таким образом возможно найти наиболее подходящие для этих стран примеры из уже имеющегося передового опыта, – рассказал представитель Астанинского хаба госслужбы.

В свою очередь председатель Агентства РК по делам госслужбы Дархан Жазыкбаев, говоря о важности принятия информационных решений в нынешнее время, подчеркнул, что участие в подобных конференциях способст­вует развитию регионального сотрудничества и мобилизации усилий по цифровизации наших стран с последующей выработкой более эффективных и современных подходов.

Директор отдела политики цифровых ресурсов Министерства внутренних дел и безопасности (MOIS) Республики Корея Мин Сун Джеонг отметила, что в рамках этой программы Корея активно делится своим опытом создания цифрового правительства и ищет пути расширения сотрудничества со странами-участницами. Также представитель Республики Корея отметила плюсы казахстанской цифровизации.

– В Казахстане все услуги ориентированы на удобство граждан, и поэтому я думаю, что не только в Средней Азии, но и во всем мире Казахстан покажет лидерский потенциал, – сказала Мин Сун Джеонг.

Постоянный представитель ПРООН в Казахстане Якуп Бериш отметил, что переход на цифровые технологии позволяет сегодня работать и мыслить иначе, открывая при этом новые возможности. Почетный гость конференции, руководитель управления цифрового правительства Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (UN DESA) Винченцо Акуаро рассказал об основных направлениях глобальных и региональных трендов в области цифровизации в контексте предстоящего исследования ООН по электронному правительству. Председатель правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» Арман Абдрасилов отметил, что проведение данного мероприятия послужит хорошей возможностью для обмена опытом и изучения глобальных трендов и инновационных решений в развитии цифровой трансформации в наших странах.

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