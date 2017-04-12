​Ориентир – востребованный результат

Указом Президента РК 12 апреля утвержден как День работников науки, который отмечается в нашей стране с 2012 года. Увеличилось финансирование научной сферы, произошли серьезные организационные и структурные преобразования, всемерно поощряется творческий поиск ученых. Роль науки в обществе кардинально изменилась с принятием в 2011 году Закона РК «О науке». Создана принципиально новая модель управления, позволившая оптимизировать функции всех ключевых участников научной системы, при этом были устранены излишние бюрократические звенья. Четко разграничены стратегические, административные и экспертные функции, а самое главное – значительно усилена роль ученых по всей вертикали принятия решений.
Созданы пять национальных научных советов по рациональному использованию природных ресурсов, переработке сырья и продукции, энергетике и машиностроению, информационным и телекоммуникационным технологиям, науке о жизни, которые принимают решения о финансировании программ и проектов, оценивают их новизну, проводят конкурсный отбор по исследованиям и их мониторинг.
Государственная научно-техническая экспертиза проводится зарубежными и казахстанскими экспертами. Например, в 2015 году в ней участвовали 2 990 ученых, в том числе 1 759 зарубежных представителей из 59 стран мира (58,8%, большинство из которых привлечены из стран Европы и США).
Новая система управления наукой значительно упростила процедуру прохождения и рассмотрения проектов и программ. Заметно повысилась роль научного сообщества в принятии решений. В конечном счете положительно изменился статус ученого в обществе. Введена новая система финансирования науки, которая четко разграничила источники средств для содержания государственных научных организаций и реализации проектов.
Новшеством стало базовое финансирование, которое позволило обеспечить для государственных и приравненных к ним научных организаций и вузов расходы на инфраструктуру, коммунальные платежи, административную работу, оплату труда персонала, информационное обеспечение. Введение грантовой системы, направленной на развитие научных исследований и повышение их конкурентоспособности, позволило существенно продвинуться к интеграции с мировым научным пространством и обеспечило высокий уровень мобильности ученых.
Грантовое финансирование научных исследований в Казахстане стало доминирующим по объему выделяемых средств и количеству участников. Так, по итогам проведения конкурса на грантовое финансирование научных изысканий на 2015–2017 годы по пяти приоритетам было представлено 5 749 проектов. Из них 865 заявок были отклонены из-за неполного соответствия требованиям конкурсной документации, а из оставшихся 4 884, допущенных к экспертизе, к финансированию одобрен 1 781 проект.
Программно-целевой механизм направлен только на решение стратегически важных государственных задач. Этим источником финансирования пользуются исполнители научных программ и проектов, выполняемых по государственному заданию. Так, по программно-целевому финансированию на 2015–2017 годы одобрено 107 научно-технических программ, из них на Министерство образования и науки приходится 58 проектов, на Министерство сельского хозяйства – 36, на Министерство энергетики – четыре, на Министерство по инвестициям и развитию – пять и на Министерство национальной экономики – четыре.
Изменения в законодательстве открыли новые возможности для проведения исследовательских и опытно-конструкторских работ. Их выполняют 392 научные организации, в том числе 245 научно-исследовательских институтов. В них работает более 25 тыс. человек.
Наши ученые имеют доступ к мировым информационным ресурсам. Подписаны лицензии и соглашения с крупнейшими зарубежными компаниями и издательствами Thomson Reuters, Springer, Elsevier. Отмечается значительный рост публикационной активности ученых в международных рейтинговых изданиях. Так, в 2015 году количество публикаций в ведущих рейтинговых журналах мира составило 1 995, из них только в Scopus (Elsevier) – 976, Web of Core Collection (Thomson Reuters) – 327 и одновременно в обеих базах – 692.
Вместе с тем укрепляется кадровый потенциал отечественной науки. В последнее время ее выбирает все больше молодежи (в полтора раза увеличилась доля ученых в возрасте до 35 лет), что не может не радовать. Значительными стимулами стали государственная премия в области науки и техники, шесть именных премий Министерства образования и науки РК, государственные научные стипендии (50 – для молодых и 25 – для выдающихся ученых).
Приведенная положительная динамика, отражающая современный статус науки в Казахстане, не означает, что в этой области все гладко. Главной проблемой остается внедрение результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ как ключевого фактора развития инновационной деятельности. В конечном счете наука должна положительно влиять на качество жизни населения. Мировой опыт показывает, что самый эффективный способ вывода научно-исследовательских разработок на рынок – это коммерческое сотрудничество между всеми участниками процесса создания и внедрения научных разработок и изобретений. В плане развития связи науки с инновационным процессом представляет интерес проект «Коммерциализация технологий», который реализован в Казахстане совместно со Всемирным банком. Его главная цель заключалась в том, чтобы показать на примерах конкретных исследований, как организовать науку, чтобы она изначально была ориентирована на востребованный результат. В 2015 году эта программа была успешно завершена: в итоге реализовано 65 научных проектов, заключено шесть лицензионных соглашений.
64-й пункт Плана нации «100 конкретных шагов» предусматривает разработку Закона «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности». Этот закон, который ждали казахстанские ученые, был принят 18 октября 2015 года. Ранее внедрение результатов научных исследований в конкретное производство было невозможным, поскольку отсутствовал нормативный документ, регулирующий механизм внедрения инноваций в производство. Кроме того, имела место нехватка источников финансирования работ по внедрению результатов научных проектов.
В последние годы в ряде вузов страны были созданы структурные подразделения, ответственные за коммерциализацию науки. Однако практика показала, что эти структуры работают неэффективно. Передовой международный опыт показывает, что подобные офисы более целесообразно создавать на базе национальных компаний и крупных предприятий или же на совместной базе «вуз – предприятие». Это позволит отойти от схемы «наука предлагает производству» и работать по принципу «производство требует от науки», что поможет «привязать» ученых к решению конкретных задач предприятий. Главный плюс видится в том, что выполненная научная разработка будет внедрена в конкретное производство, а ее эффективность будет оценена специалистами на местах.
В соответствии с Государственной программой развития образования и науки РК на 2016–2019 годы планируется, что к 2019 году 90% научных проектов, администрируемых Министерством образования и науки, будет реализовываться только на условиях софинансирования. Выступая на торжественной сессии, посвященной 70-летию Национальной академии наук РК, Глава государства Нурсултан Назарбаев выдвинул ряд новых идей и предложений по гармонизации науки с потребностями и запросами реального сектора экономики.
Одним из своевременных и важных начинаний считаю предложение Президента о необходимости формирования инфраструктуры для глубокой модернизации отношений науки и производства путем создания соответствующих центров коммерциализации на базе вузов, НИИ и крупных предприятий. Думается, формирование таких центров будет целесообразным осуществлять совместно с Национальной палатой предпринимателей РК. Это вызвано результативной работой, которую ведет НПП, и ее авторитетом в бизнес-сообществе. На мой взгляд, центры коммерциализации и научного сопровождения должны формироваться по региональному принципу при областных филиалах НПП и включать в себя ученых, конструкторов, опытных производственников и бизнесменов. Наряду с поиском, изучением и адаптацией передовых технологий в сферу их деятельности должны входить мониторинг отечественных научных разработок, в том числе патентов с оценкой возможности их внедрения и коммерциализации в регионах. В состав структуры рассматриваемых центров должны входить опытно-конструкторские бюро и подразделения по разработке бизнес-планов научно-технических проектов, а также ряд других структур. Функционально эти центры адаптации и научного сопровождения должны формировать базу потребностей предприятий в виде тех или иных проблем, связанных с модернизацией и развитием производства, для привлечения ученых, конструкторов, изобретателей для их решения.
Таким образом, для дальнейшего развития науки необходимо решить ряд актуальных вопросов. Во-первых, необходимо работать над сокращением разрыва между наукой и образованием, во-вторых, создать условия для коммерциализации результатов научных исследований, в-третьих, развивать научное предпринимательство. Кроме того, важно определиться, каким единым оператором должны осуществляться администрирование и контроль международных научных проектов, кем и как должен проводиться мониторинг реализации научных исследований, какие возможности имеются у университетов и НИИ для интеграции с международным научным сообществом.