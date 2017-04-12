​Ориентир – востребованный результат

Указом Президента РК 12 апреля утвержден как День работников науки, который отмечается в нашей стране с 2012 года. Увеличилось финансирование научной сферы, произошли серьезные организационные и структурные преобразования, всемерно поощряется творческий поиск ученых. Роль науки в обществе кардинально изменилась с принятием в 2011 году Закона РК «О науке». Создана принципиально новая модель управления, позволившая оптимизировать функции всех ключевых участников научной системы, при этом были устранены излишние бюрократические звенья. Четко разграничены стратегические, административные и экспертные функции, а самое главное – значительно усилена роль ученых по всей вертикали принятия решений.

Созданы пять национальных научных советов по рациональному использованию природных ресурсов, переработке сырья и продукции, энергетике и машиностроению, информационным и телекоммуникационным технологиям, науке о жизни, которые принимают решения о финансировании программ и проектов, оценивают их новизну, проводят конкурсный отбор по исследованиям и их мониторинг.

Государственная научно-техническая экспертиза проводится зарубежными и казахстанскими экспертами. Например, в 2015 году в ней участвовали 2 990 ученых, в том числе 1 759 зарубежных представителей из 59 стран мира (58,8%, большинство из которых привлечены из стран Европы и США).

Новая система управления наукой значительно упростила процедуру прохождения и рассмотрения проектов и программ. Заметно повысилась роль науч­ного сообщества в принятии решений. В конечном счете положительно изменился статус ученого в обществе. Введена новая система финансирования науки, которая четко разграничила источники средств для содержания государственных научных организаций и реализации проектов.

Новшеством стало базовое финансирование, которое позволило обеспечить для государственных и приравненных к ним научных организаций и вузов расходы на инфраструктуру, коммунальные платежи, административную работу, оплату труда персонала, информационное обеспечение. Введение грантовой системы, направленной на развитие научных исследований и повышение их конкурентоспособности, позволило существенно продвинуться к интеграции с мировым научным пространством и обеспечило высокий уровень мобильности ученых.

Грантовое финансирование научных исследований в Казахстане стало доминирующим по объему выделяемых средств и количеству участников. Так, по итогам проведения конкурса на грантовое финансирование научных изысканий на 2015–2017 годы по пяти приоритетам было представлено 5 749 проектов. Из них 865 заявок были отклонены из-за неполного соответствия требованиям конкурсной документации, а из оставшихся 4 884, допущенных к экспертизе, к финансированию одобрен 1 781 проект.

Программно-целевой механизм направлен только на решение стратегически важных государст­венных задач. Этим источником финансирования пользуются исполнители научных программ и проектов, выполняемых по государственному заданию. Так, по программно-целевому финансированию на 2015–2017 годы одобрено 107 научно-технических программ, из них на Министерство образования и науки приходится 58 проектов, на Министерство сельского хозяйства – 36, на Министерство энергетики – четыре, на Министерство по инвестициям и развитию – пять и на Министерство национальной экономики – четыре.

Изменения в законодательстве открыли новые возможности для проведения исследовательских и опытно-конструкторских работ. Их выполняют 392 научные организации, в том числе 245 научно-исследовательских институтов. В них работает более 25 тыс. человек.

Наши ученые имеют доступ к мировым информационным ресурсам. Подписаны лицензии и соглашения с крупнейшими зарубежными компаниями и издательствами Thomson Reuters, Springer, Elsevier. Отмечается значительный рост публикационной активности ученых в международных рейтинговых изданиях. Так, в 2015 году количество публикаций в ведущих рейтинговых журналах мира составило 1 995, из них только в Scopus (Elsevier) – 976, Web of Core Collection (Thomson Reuters) – 327 и одновременно в обеих базах – 692.

Вместе с тем укрепляется кадро­вый потенциал отечественной науки. В последнее время ее выбирает все больше молодежи (в полтора раза увеличилась доля ученых в возрасте до 35 лет), что не может не радовать. Значительными стимулами стали государственная премия в области науки и техники, шесть именных премий Министерства образования и науки РК, государственные научные стипендии (50 – для молодых и 25 – для выдающихся ученых).

Приведенная положительная динамика, отражающая современный статус науки в Казахстане, не означает, что в этой области все гладко. Главной проблемой остается внедрение результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ как ключевого фактора развития инновационной деятельности. В конечном счете наука должна положительно влиять на качество жизни населения. Мировой опыт показывает, что самый эффективный способ вывода научно-исследовательских разработок на рынок – это коммерческое сотрудничество между всеми участниками процесса создания и внедрения научных разработок и изобретений. В плане развития связи науки с инновационным процессом представляет интерес проект «Коммерциализация технологий», который реализован в Казахстане совместно со Всемирным банком. Его главная цель заключалась в том, чтобы показать на примерах конкретных исследований, как организовать науку, чтобы она изначально была ориентирована на востребованный результат. В 2015 году эта программа была успешно завершена: в итоге реали­зовано 65 научных проектов, заключено шесть лицензионных соглашений.

64-й пункт Плана нации «100 конкретных шагов» предусматривает разработку Закона «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности». Этот закон, который ждали казахстанские ученые, был принят 18 октября 2015 года. Ранее внедрение результатов научных исследований в конкретное производство было невозможным, поскольку отсутствовал нормативный документ, регулирующий механизм внедрения инноваций в производство. Кроме того, имела место нехватка источников финансирования работ по внедрению результатов научных проектов.

В последние годы в ряде вузов страны были созданы структурные подразделения, ответственные за коммерциализацию науки. Однако практика показала, что эти структуры работают неэффективно. Передовой международный опыт показывает, что подобные офисы более целесо­образно создавать на базе нацио­нальных компаний и крупных предприятий или же на совместной базе «вуз – предприятие». Это позволит отойти от схемы «наука предлагает производству» и работать по принципу «производство требует от науки», что поможет «привязать» ученых к решению конкретных задач предприятий. Главный плюс видится в том, что выполненная научная разработка будет внедрена в конкретное производство, а ее эффективность будет оценена специалистами на местах.

В соответствии с Государственной программой развития образования и науки РК на 2016–2019 годы планируется, что к 2019 году 90% научных проектов, администрируемых Министерством образования и науки, будет реали­зовываться только на условиях софинансирования. Выступая на торжественной сессии, посвященной 70-летию Нацио­нальной академии наук РК, Глава государства Нурсултан Назарбаев выдвинул ряд новых идей и предложений по гармонизации науки с потребностями и запросами реального сектора экономики.

Одним из своевременных и важных начинаний считаю предложение Президента о необходимости формирования инфраструктуры для глубокой модернизации отношений науки и производства путем создания соответствующих центров коммерциализации на базе вузов, НИИ и крупных предприятий. Думается, формирование таких центров будет целесообразным осуществлять совместно с Национальной палатой предпринимателей РК. Это вызвано результативной работой, которую ведет НПП, и ее авторитетом в бизнес-сообществе. На мой взгляд, центры коммерциализации и научного сопровождения должны формироваться по региональному принципу при областных филиалах НПП и включать в себя ученых, конструкторов, опытных произ­водственников и бизнесменов. Наряду с поиском, изучением и адаптацией передовых технологий в сферу их деятельности должны входить мониторинг отечественных научных разработок, в том числе патентов с оценкой возможности их внедрения и коммерциализации в регионах. В состав структуры рассматриваемых центров должны входить опытно-конструкторские бюро и подразделения по разработке бизнес-планов научно-технических проектов, а также ряд других структур. Функционально эти центры адаптации и научного сопровождения должны формировать базу потребностей предприятий в виде тех или иных проблем, связанных с модернизацией и развитием производства, для привлечения ученых, конструкторов, изобретателей для их решения.

Таким образом, для дальнейшего развития науки необходимо решить ряд актуальных вопросов. Во-первых, необходимо работать над сокращением разрыва между наукой и образо­ванием, во-вторых, создать условия для коммерциализации результатов научных исследований, в-третьих, развивать научное предпринимательство. Кроме того, важно определиться, каким единым оператором должны осуществляться администрирование и контроль международных научных проектов, кем и как должен проводиться мониторинг реализации научных исследований, какие возможности имеются у университетов и НИИ для интеграции с международным научным сообществом.