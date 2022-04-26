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Ориентированы на пациента
Дастан Куттыбаев

Что такое пациентоориентированная медицина? На брифинге в СЦК попытались это объяснить.

Заместитель директора департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Куляим Биржанова в ходе брифинга охотно делилась цифрами и фактами, которые представляют отечественную систему здравоохранения если не идеальной, то близкой к этому. В частности, речь зашла о ПМСП (первичная медико-санитарная помощь). Но все же было отмечено, что у населения к медикам немало вопросов.

– В целях повышения доступности медицинской помощи населению страны Министерством здравоохранения предусмотрены меры по дальнейшему развитию универсальной, интегрированной, социально ориентированной, доступной и качественной медицинской помощи в первичном звене. На уровне ПМСП организованы мультидисциплинарные команды, состоящие из врача общей практики, медсестер, социального работника и психолога. Основные принципы работы ПМСП – это семейное обслуживание, территориальная доступность. Данные подходы позволяют нам обеспечивать непрерывность и преемственность оказываемой медицинской помощи на всех этапах лечения – от участковой службы до специализированной медицинской помощи, – отметила Куляим Биржанова.

Далее она рассказала о 17 центрах лучших прак­тик, которые добились наибольших высот в деле трансформации ПМСП. Один из таких успешных центров базируется в Енбекшиказахском районе Алматинской области. Среди лучших были упомянуты и районные больницы в Аягозе и Урджаре (Восточно-Казахстанская область). Этот опыт внедряется и транслируется на 53 страны, а также в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях.

Говорилось в ходе брифинга о каналах связи с населением. В этом году, например, Министерством здравоохранения инициирован проект «100 дней – 100 вопросов». Здесь, правда, непонятно, почему проект назван именно так. Означает ли это, что в день можно задать только один вопрос? Наверное, нет. Ведь сегодня уже поступило более 1,5 тыс. обращений от населения.

Кроме того, работают несколько каналов связи с пациентами – это одно из главных направлений работы Фонда социального медицинского страхования.

– Чаще всего людям удобнее позвонить в единый контакт-центр 1406, консультанты которого рассматривают обращения по трехуровневой модели обработки обращений. К первому уровню относятся вопросы консультативного характера, и ответы предоставляются по ним сразу. Ко второму и третьему – обращения, требующие детального изучения. Специалисты фонда связываются с медицинской организацией, запрашивают информацию, проверяют причины отказа в медпомощи. Экстренные вопросы решаются в течение одного дня, срок рассмотрения остальных составляет пять дней, – объяснила принцип обработки обращений директор департамента мониторинга качества медициинской помощи ФСМС Лаззат Шоманова.

Еще один способ связи с фондом – через мобильное приложение Qoldau 24⁄7. Его можно установить в Play Market и App Store. В приложении обращению присваивается номер, по нему затем заявитель может отслеживать статус его обработки. Рассмотрение обращений происходит по алгоритму контакт-центра.

Фондом предусмотрена возможность подачи обращения и через Saqtandyrýbot в Telegram. Пос­ле нажатия команды «Главное меню» выпадает несколько разделов на выбор, один из которых «Отправить обращение на 1406». Сайт фонда fms.kz также интегрирован в систему SRM контакт-центра 1406. Оставить обращение можно и через этот ресурс.

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