​ Ориентиры на перспективу

Послание избранного казах­станцами в июне текущего года Президента Касым-Жомарта Токаева в Парламенте ожидали с особым интересом. И не только потому, что оно первое у Касым-Жомарта Кемелевича. За последние полгода прошло слишком много достаточно серьезных событий как в стране, так и за рубежом, на которые необходимо искать варианты решений и ответов. Это усугубление мирового финансового и экономического кризисов, безусловно, влияющих на развитие Казахстана. Это нарастающая конкуренция на внешних рынках сбыта продукции и элементы стагнации в развитии предпринимательства в стране. Это, безусловно, запросы общества по рассмотрению проблемных вопросов в политической, экономической и социальной повестках дня.

Депутатский корпус отчетливо понимает, что решать накопившиеся вопросы надо в комплексе. Причем достаточно оперативно. Время такое. Время быстрых решений, решений выверенных, системных и нестандартных. Также все хорошо понимают, что в настоящее время необходима предельно четкая синхронизация действий всех ветвей власти и управления государством, начиная от Президента, Парламента до акимов районного и поселкового уровней. При максимальном вовлечении представителей гражданского общества, инициирующих запросы на перемены.

Послание Президента, уверен, ответило ожиданиям казах­станцев, дало ориентиры и направления развития страны на ближайшую и среднесрочную перспективу. Касым-Жомарт Кемелевич представил свое видение и дал соответствующие указания по решению комплекса вопросов по всему спектру жизнедеятельности государства.

Политическая модернизация страны будет продолжена. Президент назвал ее «концепцией слышащего государства». В процессы реформирования будут более активно вовлекаться все желающие: политические партии, представители гражданского общества, эксперты и просто активная часть населения, которая готова не только критиковать, но и предлагать варианты решения вопросов. Парламент назван одной из ключевых диалоговых площадок в этих процессах. Депутаты готовы к этому, определенный опыт уже имеется. Парламентарии весьма заинтересованы в конструктивном обсуждении законодательства со всеми заинтересованными сторонами. И очень важно соз­дать механизмы, чтобы и на местах голос ли, мнение ли или критика каждого казахстанца были не только услышаны, но и, в случае обоснованности вопроса, решены или учтены в текущей работе местных исполнительных органов. Это не просто важно, это критически важно. И мы все над этим будем работать.

Может даже и неожиданным, но весьма важным является решение о возобновлении работы Национальной комиссии по модернизации при Президенте, которая уже демонстрировала свою эффективность и может генерировать принципиальные решения и подходы по развитию страны.

Значительную часть Послания занял экономический блок. Достаточно жестко обозначены проблемные вопросы, мешающие росту ВВП в тех объемах, которые могут дать новый импульс реализации социальных инициатив Елбасы и Президента.

Развитие малого и среднего бизнеса – тема особая и критически важная для отечественной экономики. В Послании дан весьма серьезный блок постановочных вопросов и указаний в этом направлении, в том числе по институциональной поддержке предпринимательского сегмента экономики. Представители бизнеса уже бурно отреагировали на инициативы Президента по льготам по налогам на доход, на поддержку экспортоориентированных предприятий, на освобождение от проверок на 3 года субъектов микро- и малого бизнеса. Безусловно, это повлияет на решение многих казахстанцев попробовать себя в предпринимательстве. Задача актуальная и требует оперативных законодательных и институциональных решений.

В социальном блоке Послания, а он весьма многоплановый, инициативы Президента основываются на конкретном критическом материале. Мы увидели четкие посылы в сфере образования, где акценты все больше смещаются в сторону подготовки высокопрофессиональных кадров, в которых все больше нуждается наша растущая экономика. Причем это касается и средней школы, и высшего образования, где накопилось великое множество проблем. Конкретные меры поддержки и преобразований обозначены в сфере культуры, здравоохранения, массового спорта, социальной поддержки ряда целевых групп населения, пенсионного обеспечения и так далее.

Послание, повторюсь, весьма емкое и актуальное. О нем можно говорить и писать много, расшивая его на отраслевые или региональные задачи и подзадачи, доходя до каждой семьи, до каждого коллектива. Оно насыщено конкретными установками, экономическими выкладками и вниманием к вопросу консолидации общества на новом этапе развития государства. Без малейшего сомнения в нем найдут интересное и полезное для себя все казахстанцы. Но главное, как мне кажется, каждый казах­станец сможет найти и свое место в этом непростом деле, а, может быть, и получить шанс для решения личных и общественных вопросов, а также удовлетворить свои амбиции.