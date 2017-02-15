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​Оригинальное объяснение
Абзал Камбар

В этой встрече «Сарыарка» победила со счетом 1:3, при этом победу казахстанцам принесли две шайбы, которые россияне пропустили всего за 40 секунд, когда до финальной сирены оставалось чуть более двух минут. До 58-й минуты счет в игре был равный – 1:1.

«В первом периоде мы слишком уважительно отнеслись к сопернику. В третьем сравняли счет, но вмешались потусторонние силы, против которых мы пока не можем найти противоядие», – отметил наставник россиян на послематчевой пресс-конференции.

«Беркуты» после этой игры продолжают оставаться в тройке лидеров ВХЛ, на первом же месте по-прежнему идет «Торпедо» из Усть-Каменогорска.


Лучшие файтеры

33-летний боксер-профессионал Жанат Жакиянов (27 побед, из них 18 нокаутом, и 1 поражение в карьере) стал вторым в рейтинге самых титулованных действующих файтеров Казахстана.

Напомним, что в минувшие выходные в США Жанат Жакиянов победил американца Роуши Уоррена и завоевал пояса WBA (Super) и IBO в легчайшем весе. Два титула чемпиона мира позволили ему стать вторым в списке самых титулованных действующих боксеров страны. Выше него только 34-летний Геннадий Головкин (36-0, 33 КО), который владеет поясами WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе.

Третьим в рейтинге идет 33-летний Бейбут Шуменов (17-2, 11 КО), которому принадлежит титул регулярного чемпиона мира в первом тяжелом весе, по версии WBA.

Отметим и других наших сооте­чественников-профессионалов, которые обладают поясами регио­нальных победителей. Так, Канат Ислам (22-0, 18 КО) является чемпионом в первом полусреднем весе WBO Inter-Continental, WBA Fedelatin; Александр Журавский (13-2, 11 КО – полусредний) – WBO Oriental; Бекман Сойлыбаев (9-0, 4 КО – второй полулегкий) – WBC Eurasia Pacific Boxing Council, WBA-NABA USA и Иса Акбербаев (18-0, 13 КО – первый тяжелый) обладает поясом Global Boxing Counsil (Германия).


«Финал четырех» пройдет в Алматы

Жеребьевка «Финала четырех» Кубка УЕФА 2016/2017 по футзалу состоится 4 марта 2017 года на Центральном стадионе Алматы. В перерыве матча за Суперкубок Казахстана по футболу между ФК «Кайрат» и ФК «Астана» представители УЕФА путем жребия определят пары полуфиналистов престижного турнира.

Напомним, что решающие матчи «Финала четырех» состоятся на «Алматы-Арене» 28 и 30 апреля. За главный клубный трофей Европы в мини-футболе сразятся «Спортинг» (Лиссабон), «Интер» (Мадрид), «Газпром-Югра» (Югорск) и АФК «Кайрат» (Алматы).

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