Оркестр имени Курмангазы исполнил знаменитые казахские кюи в Алматы

В Алматы состоялся музыкальный вечер, посвященный истории оркестра и искусству кюя

Фото: МКИ

В Алматы состоялся концерт «Әлем таныған әсем топ» Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы. Программу посвятили сохранению и популяризации казахского музыкального наследия, передает Kazpravda.kz.

Особое место в концерте заняли произведения, связанные с историей становления прославленного коллектива. Музыканты обратились к творческому наследию Махамбета Бокейханова, Науши Бокейханова, Лукпана Мухитова и Камбара Медетова.

В этом году исполняется 125 лет со дня рождения Камбара Медетова — одного из основателей оркестра.

«В исполнении оркестра прозвучали произведения Курмангазы, Даулеткерея, Есжана, Абыла, Арынгазы, Кауена и Усенторе, а также народные кюи. Программу дополнили песни Мухита и казахские народные песни», — сообщили в Министерстве культуры и информации.

За дирижерским пультом выступили Абылай Тилепберген и Жексен Айсын.

В концерте также приняли участие Батыржан Мыктыбаев, Абдулхамит Райымбергенов, Сауле Жанпеисова, Төлепберген Тоқжанов, Байбақты Ідірбай и Азамат Шнаров.