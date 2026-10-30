Оркестр имени Курмангазы представил концерт в новом музыкальном формате

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В рамках 93-го концертного сезона Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы впервые представил программу «Qurmangazy: Next Cover Concert», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Проект объединил традиционную казахскую музыку и современные музыкальные направления. Известные музыкальные произведения прозвучали в новых аранжировках с использованием казахских народных инструментов.

Вместе с оркестром выступили казахстанские исполнители Дана Сабит, Диана Исмаил, Абик Жексен, Аружан Данышпан, Аскар Рысбек, Абил Жума, Гульнар Кошенова и Габит Бибасулы. За дирижёрским пультом выступили лауреаты международных и республиканских конкурсов Нарын Кажгали и Адильбек Максут.

Проект направлен на популяризацию казахского музыкального наследия, расширение возможностей его современного сценического воплощения и сохранение национальных исполнительских традиций, отметили в Минкультуры.