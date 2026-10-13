Оркестр имени Курмангазы представил концертный проект Cinema Hits

Оркестр исполнил известные произведения из казахстанских и зарубежных фильмов

Фото: МКИ РК

В Almaty Theatre состоялся концертный проект Cinema Hits Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В программу вошли композиции из казахстанских кинолент «Көшпенділер», «Мұстафа Шоқай» и «Перекрёсток». Также прозвучали саундтреки к зарубежным фильмам «Гладиатор», «Железный человек», «Мстители», «Формула-1», «Хатико» и сериалу «Спрут».

Часть программы была посвящена 100-летию со дня рождения режиссера Абдоллы Карсакбаева и 75-летию актрисы Меруерт Утекешовой. В нее вошли произведения из золотого фонда казахстанского кино «Қыз Жібек» и «Менің атым Қожа».

В концерте приняли участие Карина Абдуллина, Ушкын Жамалбек, группа «Овощи и фрукты», студенческий хор Алматинского музыкального колледжа имени П. И. Чайковского, актеры Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова и хореографический ансамбль «Sarmat».

Проект «Cinema Hits» реализует концертные программы в новых форматах, адаптирует музыку разных жанров на национальных инструментах и представляет её новой аудитории.