Оркестр Нацгвардии выступил на Кок-Тобе в преддверии Дня Республики

Армия,День Республики
Дана Аменова
корреспондент

В программу вошли известные песни казахстанской эстрады и военно-патриотические произведения.

Фото: пресс-служба Нацгвардии

В преддверии Дня Республики образцово-показательный оркестр Национальной гвардии МВД РК выступил с концертом под открытым небом на Кок-Тобе в Алматы, сообщает Kazpravda.kz 

Музыкальная программа Guard Next подарила жителям и гостям города возможность услышать популярные мелодии в исполнении военных музыкантов на одной из знаковых площадок мегаполиса. В нее вошли известные песни казахстанской эстрады и военно-патриотические произведения.

Знакомые мелодии привлекли внимание отдыхающих: одни подпевали музыкантам, другие снимали выступление на телефоны, а зрители поддерживали артистов аплодисментами.



Концерт стал частью вечерней атмосферы Кок-Тобе. Профессиональное исполнение и разнообразие музыкального репертуара позволили объединить зрителей разных возрастов.

Отдельное внимание зрителей привлекло выступление Роты Почетного караула Национальной гвардии. Четкие движения, синхронность и зрелищные элементы строевой подготовки гвардейцев сопровождались аплодисментами публики.

 



Проект Guard Next направлен на популяризацию оркестровой музыки и знакомство широкой аудитории с современным звучанием военных оркестров. Его формат позволяет военным музыкантам выступать в общественных пространствах, где их творчество становится доступным для самой разной аудитории.

Ранее образцово-показательный оркестр Национальной гвардии выступал с концертами под открытым небом в Астане, Петропавловске и Караганде. Проект продолжает расширять географию выступлений. Концерты проходят в разных городах страны, в том числе на площадках высших учебных заведений.

#Алматы #Нацгвардия #оркестр #День Республики #Кок-Тобе

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