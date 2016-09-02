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​Оркестр сыграл на бис
Валентина ФИРОНОВА

Дирижировал оркестром на сцене концертного зала Konzerthaus Berlin известный казахстанский маэстро Айдар Торыбаев. Солировала выдающаяся скрипачка современности, народная артистка Казахстана, ректор Казахского национального университета искусств Айман Мусахаджаева, блестяще исполнившая концерт для скрипки Арама Хачатуряна.

Выступление оркестра покорило европейскую публику не только своим мастерством, но и фантастическим звучанием национальных инструментов, передающих энергетику наших необъятных просторов и стремительный бег степных скакунов.

Как дань музыкальной традиции Центральной Европы в исполнении молодежного коллектива прозвучала Симфония № 2 Франца Шуберта, написанная в том же возрасте, что и у большинства музыкантов оркестра – в 18 лет. Кроме того, берлинским ценителям музыки были представлены новые произведения казахских композиторов. Премьерами стали симфоническая поэма «Тарлан» Актоты Раимкуловой, симфоническая картина для большого оркестра God’sdwelling Рахат-би Абдысагина и композиция «Тілеп» Алькуата Казакбаева.

Композитор и виртуоз-пианист Рахат-би Абдысагин молод, но уже широко известен европейской публике, и его произведения неизменно встречают бурными овациями. На этот раз в Берлине состоялась мировая премьера его произведения «Жилище бога».

Выступление на фестивале Young Euro Classic (YEC) принесло молодым исполнителям первое международное признание. Ведь в этом музыкальном событии принимают участие лучшие молодежные симфонические оркестры мира, которые по традиции собираются в августе в Берлине. Впечатляет и слушательская аудитория, численность которой более 28 тыс. человек.

Им нравится энтузиазм молодых музыкантов, самобытность музыкальных коллективов. Слово Euro в названии фестиваля означает приверженность европейской оркестровой культуре, для которой оркестр – это всегда метафора коллективного духа. Такие ценности, как свобода, равенство, братство, буквально оживают в творчестве музыкантов, покоряя слушателей независимо от возраста и страны проживания. Следует отметить, что концерт казахстанского оркестра записан радиостанцией Deutschland radio Kultur и транслировался по всей Германии.

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