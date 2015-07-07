Свежий выпуск Оркестровой радости заряд Валентина АЛЕКСЕЕВА

О начале пиршества духовой музыки мощно заявили барабаны и труба, привлекая в многочисленные ряды зрителей-слушателей еще больше жителей и гостей столицы. Такова уж особенность этого музыкального действа, что стоит лишь услышать первые звуки духового оркестра, как от грусти и печали не остается и следа. Настроение приобретает солнечные краски, и ты готов обнять весь мир, несмотря на хмурое небо и моросящий дождь.

Красивая вдохновляющая музыка, оркестранты в нарядных костюмах, приветливые и радостные лица вокруг – вот те приметы праздника, которые создают особую атмосферу единения и доверия друг к другу. Да и сама фестивальная программа была очень насыщенна. Она включала не только народную и эстрадную музыку, но также классическую и джазовую. Своим мастерством ценителей порадовали духовой оркестр Государственной академической филармонии акимата Астаны, Центральный духовой оркестр Национальной гвардии, духовые оркестры Национальной гвардии из Алматы и Петропавловска, Президентский духовой оркестр службы государственной охраны, а также Духовой оркестр Омской филармонии. Если в начале концертной площадкой для оркестров была городская площадь, то затем она переместилась в парки «Студенческий», «Влюбленных» и «Жерұйық». А самой эмоциональной точкой можно назвать бэнд-марафон оркестров на площади у монумента «Байтерек».

Запоминающимся стал и заключительный парад-концерт, который начался в 10 утра и «прошествовал» по проспекту Республики – от Национальной картинной галереи «Астана» до городской площади.

Поистине украшением фестиваля «Астана Самалы-2015» было выступление гостей столицы – Духового оркестра Омской филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера Олега Романова. Российские музыканты, приехавшие к нам по приглашению акимата Астаны, порадовали любителей духовой музыки исполнением вальсов «На сопках Маньчжурии» и «Голубая ночь», музыкальных композиций из кинофильмов «Земля Санникова» и «Иван Васильевич меняет профессию». Благодарный отклик у слушателей вызвало и исполнение таких хитов, как марши «Багратион», «Радость победы», «Триумф победителей» и марш из кинофильма «Жандармы из Сан-Тропе».

Профессионализм участников и яркий репертуар превратили фестиваль для многих астанинцев в семейный праздник. Ведь каждому из слушателей он не только тронул душу, но и подарил незабываемые мгновения.



