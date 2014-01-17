Орлята учатся играть

О «команде Маруняка» заговорили всерьез в самых широких футбольных кругах. Шутка ли, 13-летние пацаны «положили на лопатки» своих сверстников из именитого «Кайрата», обыграв их в очных поединках с крупным счетом, да и остальным соперникам не оставляют шансов на победу. Кроме того, уже в нынешнем году воспитанники РКС будут представлять Казахстан на неофициальном чемпионате мира в Италии. Обо всем этом и многом другом рассказывает в беседе с нашим корреспондентом тренер юных футболистов ­Василий МАРУНЯК.

– Василий Васильевич, не секрет, что в «большом футболе» Казахстан не блещет результатами и находится в самом низу мирового рейтинга. На этом фоне в сердца болельщиков, следящих за развитием детского футбола в стране, вселяют надежду успехи ваших питомцев. Расскажите о том, как строилась команда, где набирали ребят?

– Ребят собирал в течение трех последних лет. Это воспитанники как клубов и футбольных школ Алматы, так и других городов республики: Астаны, Кокшетау, Темиртау, Павлодара, Шымкента, Актау. Я пристально следил за ними в ходе турниров. Лучшие приглашались на десятидневный сбор, после которого выезжали на международные турниры вместе с основной командой.

По окончании турнира мы определяли тренерским штабом, подходит ли нам данный игрок или нет. Основными критериями при этом выступали талант, скорость, интеллект, дисциплина. На данный момент в команде 10 приезжих ребят, которые живут и учатся в колледже спорта. Им предоставлены комнаты для проживания, пятиразовое питание. Все остальные – местные. Но селекция не останавливается, продолжаем следить за воспитанниками других клубов. Сейчас на примете два мальчика из Актобе.

В настоящее время у коман­ды есть все, что нужно для обучения. Но, честно говоря, мы шли к этому долго, приходилось очень тяжело: нам не создавали условия и даже старались сделать все, чтобы развалить команду. Не буду называть имен, так как эти люди были в футболе временщиками. Я понимал, что такова судьба детского тренера, но мальчишкам ведь этого не объяснишь. Благодаря любви к своей профессии мы работали и ждали и сейчас пожинаем плоды.

– Футболисты РКС, которых тренируете вы со своими коллегами, одержали в последнее время несколько громких побед. Как это было?

– Мы действительно в прошлом году дважды становились чемпионами респуб­лики как по своему возрасту, так и на последнем первенстве среди команд 1999 года рождения. Стоит заметить, что наши мальчики на год моложе – 2000 года рождения. Думаю, такого раньше в истории казахстанского футбола не было, чтобы команда дважды в один год становилась чемпионом в разных возрастных группах.

Кроме того, мы выиграли путевку на детский чемпионат мира в Италии, победив в финале турнира, который проводила компания «Фольк­сваген Меркур». В данных соревнованиях наша команда забила 19 мячей и ни одного не пропустила.

С моей точки зрения, мы достигли этих результатов и побед благодаря тому, что у нас одаренные ребята. Директор колледжа создал нам очень хорошие условия для тренировок, мы правильно обучаем ребят, используя самые современные методики, за которыми постоянно следим. Одна из последних сейчас применяется в академии итальянского клуба «Милан».

В будущем году хотим провести семинар для тренеров Алматы и поделиться накопленным опытом, что поможет повысить уровень отечественного футбола. К слову, в нашем собственном штате работают молодые, перспективные тренеры Аскар Идрисов, Александр Кузнецов, Елдар Айдаров. Ставим перед собой высокие цели: поднять уровень казахстанского футбола и воспитать достойных граждан республики.

– Как идет подготовка к первенству планеты, вправе ли мы рассчитывать на успешное выступление юных казахстанцев?

– Подготовка команды спланирована не только к этому турниру, а на весь календарный год. Основная задача заключается в том, чтобы как можно больше наших воспитанников заиграли в хороших командах, а некоторые – и в европейских клубах. Задатки к этому есть у многих. А хорошие турниры дают международный опыт, психологическую уверенность в себе. Мы всегда ставим высокие цели, и чемпио­нат мира – не исключение. Постараемся попасть в пятерку лучших.

– Поездки на различные турниры требуют немалых денежных средств, помогают ли спонсоры?

– Основной наш спонсор – корпорация «Грин Маркет» в лице директора Вячеслава Кима. Ребята экипированы на уровне команды мастеров. А это для детей большой стимул. Хотим поблагодарить также директора колледжа Амалбека Тшанова, который оказывает поддержку и внимание. Футболисты живут и обучаются среди других спортсменов по другим видам спорта, и работаем мы все как единое целое. В этом и есть большая заслуга нашего руководителя: он умеет объединить коллектив, направить на большие результаты.

– Кого из юных футболистов можете выделить из команды?

– В этом возрасте рано кого-нибудь выделять. Все ребята имеют шансы вырасти в первоклассных мастеров, все отдаются любимому делу с большим удовольствием. В этом сезоне хочу отметить всю команду, так как они стали сильнейшими в Казахстане по своему возрасту.

– Ваш воспитанник Алдияр Алим поступил в академию «Реала». Как складывается его судьба, кто еще из ваших ребят может попасть на заметку селекционерам из ведущих клубов Европы?

– Все у него хорошо: тренировки 4 раза в неделю, функционеры клуба им очень довольны. Скоро приезжает на каникулы.

Также на заметке у селекционеров находятся еще несколько ребят. За нашим капитаном Кашкеном Динмухамедом, к примеру, давно наблюдают и пытаются его переманить к себе академии стран СНГ и несколько клубов Испании.

Было бы здорово, если б Федерация футбола Казахстана сделала нашу команду базой для юношеской сборной Казахстана. У нас есть время до официальных отборочных игр к чемпионату Европы, есть условия для тренировок, тренеры имеют возможность обучать футболистов каждый день.

Ребята уже имеют в таком возрасте международный опыт, за 3 года можем выстроить команду для достойного выступления на чемпионате Европы 2017 года.

Беседовал Марат МАНАСПАЕВ

фото из архива тренерского штаба