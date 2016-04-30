​Орнамент с юга

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Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Продукция отечественного товаропроизводителя поставляется по договору с крупной казахстанской строительной компанией, занятой на возведении жилого городка ЭКСПО-2017.­ На подходе выполнение еще одного крупного заказа для фирмы, занятой на сооружении объектов Всемирной выставки.

Предприятие выпускает неглазурованную керамо­гранитную плитку четырех размеров с матовой и полированной поверхностью под торговой маркой MK-Ceramics. Ее можно использовать для наружной облицовки зданий в любых климатических зонах. Благодаря повышенной стойкости к истиранию плитка применяется также в качестве напольного покрытия в помещениях с интенсивным движением людей, включая супермаркеты и аэропорты. Продукция предприятия имеет сертификат СТ-KZ и соответствует европейским стандартам. Производство контролируется итальянскими и турецкими специалистами, которые помогают отладить все технологические процессы.

Производственная мощность итальянского оборудования позволяет отправлять в торговую сеть до 2 млн кв. м в год. Сейчас завод работает в три смены. И хотя со дня его запуска в эксплуатацию прошло менее года, даже за столь небольшой срок он смог выпустить продукции на 2,5 млрд тенге. Весь этот объем раньше ввозился в страну из-за рубежа, а теперь производство отделочного материала наладили отечественные предприниматели. Вскоре на заводе ожидается запуск цифровой машины, что позволит выпускать глазурованную плитку с широким спектром рисунков. Над их созданием уже работают дизайнеры.

– Поставка продукции на ЭКСПО – для нас большая честь и большая ответственность, – говорит коммерческий директор ТОО «Зерде-Керамик» Артур Пазылбеков. – Мы к этому шагу шли упорно и долго. Наш керамогранит имеет отменное качество. Цена же при этом примерно на 15% ниже, чем у импортных аналогов. Все дело в том, что мы максимально используем отечественное сырье.

Оператор Шуддин Джалил работает на предприя­тии с самого первого дня и не перестает удивляться, насколько совершенно оборудование, установленное в цехе. Все процессы автоматизированы и компьютеризированы. Ему, как и его коллегам по цеху, остается лишь смотреть, чтобы не было сбоя в работе техники.

В штате ТОО «Зерде-Керамик» сегодня 175 человек, получивших стабильную работу и зарплату. Вскоре число занятых на производстве может увеличиться. Дело в том, что в ближайших планах учредителей компании значится расширение. Приобретение второй технологической линии позволит удвоить мощность и объем выпускаемой продукции, а значит будет расти и рынок сбыта. Сейчас основная часть изделий реализуется внутри страны, и только примерно пятая часть экспортируется в Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Но отечественные промышленники планируют освоить также рынки Туркменистана и России, будучи уверенными в том, что их плитка, успешно выдержав испытание ЭКСПО, найдет потребителей и в этих странах.

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