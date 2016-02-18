На территории специальной экономической зоны (СЭЗ) «Оңтүстік» запущена фабрика по выпуску полипропиленовых нитей для ковроткачества. Для реализации проекта привлечено 1,7 млрд тенге инвестиций. Мощность фабрики позволяет выпускать 4 000 тонн нитей в год. В ближайшей перспективе предприятие планирует удвоить объем выпуска сырья, параллельно увеличив и количество рабочих мест.

Полипропиленовые нити для ковроткачества являются основой для производства ковров, которые выпускаются на расположенной по соседству ковровой фабрике ТОО «Бал Текстиль». Оба предприя­тия оснащены по последнему слову техники. В цехах установлены станки бельгийских, французских и германских производителей. Так, в ка­честве основной линии по производству пряжи используется оборудование мирового лидера в сфере ковроткачества – компании Wandewielle. Под стать им оборудование фирмы Superba для растягивания нитей и крутильное оборудование немецких компаний Neumag и Volkmann.

До открытия фабрики полипропиленовых нитей руководство ТОО «Бал Текстиль» было вынуждено завозить нити из Турции, Бангладеш и Индонезии. Естественно, это сказывалось на стоимости готовой продукции. Переход на собственное сырье позволяет сократить издержки и снизить себестоимость готовых ковровых изделий, которые отличаются широким ассортиментом и разнообразным орнаментом. Над их созданием работает группа дизайнеров, предлагая все новые и новые варианты ковровых изделий любых форм и расцветок.

За неполных два года работы компания произвела 3,5 млн кв. м ковровых изделий на сумму порядка 3 млрд тенге. Шымкентские ковры под торговой маркой «Бал Текстиль» потеснили на отечественном рынке импортные аналоги, и уже сейчас до 40% продукции отправляется на экспорт в близлежащие страны.