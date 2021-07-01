Орнамент судеб человеческих

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Раушан Шулембаева

– О том, что художник полон творческих сил и идей, свидетельствуют более 80 живописных и графических работ, представленных на его персональной выставке в Государственном музее искусств имени Кастеева, – говорит куратор выставки Анжелика Акилбекова. – Размышляя над картинами «Шелковый путь», «Троица», «Восточные сладос­ти», «Песнь песней» и другими, понимаешь, что

Люй-Ко не просто художник, а еще интересный рассказчик.

Действительно, его картины, словно узорчатый текст, предлагают разговор не нап­рямую, а в виде сложной вязи, аллегорий-завитков и неярких цветов. За каждой из них – удивительная история. Например, «Ева и Лилит» приглашает окунуться в шумерскую мифологию, поскольку именно в древних текстах того времени первой женщиной называлась не Ева из ребра Адама, а Лилит. В переводе с шумерского слово «лиль» означало потустороннюю сущность, призрак. Не случайно двух женщин окружают изображения крылатых сущностей, людей с яростными глазами и яркими зубами, обнаженными в улыбке-оскале. Согласно одной из легенд, именно Лилит перевоплотилась в того змея, который искусил Еву попробовать запретный плод. Считается, что сделала она это из ревности, когда увидела счастье Адама и Евы.

Картина «Путешествие Ионы» поражает масштабами морского чудовища, поглотившего ветхозаветного пророка, который пытался убежать от самого Бога. Дело в том, что Иона получил повеление идти к жителям города Ниневии с проповедью покаяния и предсказанием их гибели, если они не раскаются за свою нечестивую жизнь. Пророк знал, что Бог помилует ниневитян, и, судя по всему, не желал для них милости. Художник изобразил трагический момент, когда Иону сбрасывают в морскую пучину с корабля, на котором он пытался скрыться. А в бушую­щем море его уже поджидала огромная рыба-кит. Корабельщики в ужасе и отчаянных позах, так как не желали смерти пророку. Но Бог воздвиг такую сильную бурю, что люди, узнав, что их постигло бедствие из-за Ионы, вынуждены были избавиться от него...

А вот что пишет сам автор о своей выставке: «Как рассказать о мире, в котором живешь уже более полувека? Поделиться своими впечатлениями о путешествии на планету Земля? Как рассказать о любви и ненависти, бесконечном сози­дании и разрушении, пост­роении храма и завоевании мира? Каким алфавитом, каким визуальным языком на холсте записать свой дневник наблюдений?»

И сам дает ответ: оглянуться вокруг и увидеть, как Время ткет узор, вышивая орнамент событий и судеб человеческих, вплетая образы городов, караванов в пустыне, самолетов и ангелов, стремящихся преодолеть океан кораблей, воинов разных эпох, мужчин и женщин, их историю о потерянном рае и желании вернуться обратно.

– Я попытался поговорить со зрителем языком, который использовали наши пращуры, языком образов и символов. Рассказать о том, что вечно, и о том, что может исчезнуть без следа, – добавляет Вячеслав Люй-Ко.

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