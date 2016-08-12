​Орнек: от расцвета до заката

Строение, датированное VIII–XII веками, расположено в 6–7 километрах к югу от одноименного села Рыскуловского района на берегу реки Алтынсу в горном ущелье Сулутор. Наличие мощных укреплений, соборной мечети и богатого мавзолея свидетельствует, что Орнек был достаточно развитым и густонаселенным городом. Изучение его топографии и материалов раскопок дает представление о существовавшем здесь своеобразном центре оседлости кочевников и развитии ремесел. Однако решающую роль, по мнению ученых, в формировании данного поселения сыграла международная торговля.

Известный казахстанский археолог, док­тор исторических наук Карл Байпаков считает, что, скорее всего, Орнек соответствует городу Кульшубу, описанному арабскими путешественниками Ибн Хордадбехом и Кудамой. Как и Касрибас, принадлежал карлукам и являлся ставкой одного из их властителей. В своей книге «Великий Шелковый путь на территории Казахстана» ученый делает предположение, что ставка возникла на месте постоянного оседлого поселения. Видимо, на территории весенне-осенних пастбищ одного из племен. Достоверно известно, что здесь часть кочевого населения на огороженных полях выращивала зерновые культуры. В свою очередь укрепленная ставка под влиянием Шелкового пути послужила ядром, вокруг которого и сложился город. Находки гончарной и кирпичеобжигательной мастерской – яркое тому доказательство.

Центральная часть Орнека представляет собой четырехугольную, почти квадратной формы, площадку, вершинами ориентированную по сторонам света. Ее размеры по гребню сохранившегося окружающего вала – 155 х 160 метров. Насыпь при высоте до пяти метров имеет ширину основания 11–15 м. В каждой из четырех сторон угадываются въезды в виде разрывов в валу. Все они соединялись дорогами, пересекающимися в центре. По углам и по периметру стены в местах, где некогда располагались башни, прослеживаются небольшие холмы. На северо-восточной стене вместе с угловыми их было 7, на северо-западной – 6, а на юго-восточной и юго-западной – по 9.

Внутри стен на поверхности городища просматриваются небольшие возвышенности в виде овальных бугров, расположенных в южном углу и у северо-западной стены. Плоский прямоугольный холм примыкает к северо-восточной стене. В центре городища расположены круглые котлованы трех водоемов, соединенных между собой. Диаметр одного из них равен 15 м, двух других – 30 м.

К центральным развалинам примыкает территория, окруженная валом с 31 башней по периметру. Высота вала над поверхностью составляет 1–2 м, башен – 1,5–2,5 м, ширина в основании равна 3–5 м. Кроме того, в восточном углу объекта расположена пристройка в виде прямоугольной площадки. А с внешней стороны вдоль ущелья есть участки прямоугольной, квадратной и неправильной форм, отгороженные друг от друга каменными валунами.

Автор научного издания «Оседлая культура северных склонов Заилийского Алатау в VIII–XIII веках» Тамара Савельева, сравнив Орнек и Талгар, расположенный в предгорьях Заилийского Алатау, который она долгое время исследовала, нашла много схожего в их строении. Выяснилось, что они оба имели четырехугольную форму и были обнесены крепостной стеной. Также сходны жилые и хозяйственные помещения. Весьма близка планировка домов, в строительстве которых применялся камень. Характерная особенность городской усадьбы – наличие комплекса жилых построек с большим двором – загоном для скота.

Изучая материалы других средневековых аналогов, Т. Савельева сделала вывод, что подобные города образовывались, как правило, на караванных путях, со временем превращаясь в центры ремесел и торговли. Одни из них были укрепленными, другие – открытыми. В основном они находились вблизи ставок правителей, в богатых долинах и стратегически удобных местах. Они возникали там, где получало развитие сезонно-полукочевое скотоводство, создававшее предпосылки для земледелия. На этом фоне постепенно и формировались такие города, как Орнек, которые относят к типу «торткуль». При его раскопках, помимо остатков помещений ремесленников и мощных укреплений, указывающих на то, что это место – ставка кочевого правителя, обнаружены мечеть, мавзолей, пристройки казарменного типа, а также жилые дома и мусульманский некрополь.

В книге «Древние города Казахстана» Карл Байпаков описал различные артефакты, найденные в осыпях городища. В частности, археологами собрана грубая лепная керамика: обломки хумов, горшков, характерных для первой половины первого тысячелетия. По мнению автора издания, холм, видимо, является остатками раннеземледельческого поселения – предтечей города, который сформировался здесь в период средневековья.

Между тем в другом раскопе обнаружена прямоугольная постройка размерами 40 х 20 м. Ученый считает, что, скорее всего, эти руины относятся к мусульманской мечети «столпного» типа. Постройка, как и все городище, была ориентирована по сторонам света. Расчистка основания, выложенного из камней, позволила вскрыть систему баз колонн.

Две из них представляют собой вытесанные из массивных каменных глыб блоки. Один, с закругленной нижней частью, украшен прорезным орнаментом, выполненным двойной линией. Узор изображает фигуру в виде ножки вазы, на которой – лист с двумя завитками. На двух гранях второго трапециевидного блока вырезаны изображения антропоморфных существ. Третья база представляет собой двухступенчатый блок. Остальные 11 оснований колонн – каменные глыбы, уплощенные сверху, общими размерами в пределах 0,8 х 0,8 м. Они образуют правильные ряды с расстояниями одна от другой 3–3,5 м.

К. Байпаков предположил, что всего здесь должно было находиться 55 или 66 колонн. Одна из них, найденная в 1960-х годах, до сих пор хранится в областном историко-краеведческом музее в Таразе. Колонна высечена из серого песчаника высотой почти 2 м и диаметром около 30 см. В ее верхней части находятся четыре рельефных медальона со стилизованными изображениями человеческого лица с круг­лыми глазами. Ниже просматриваются два орнаментальных пояса полуовалов и фигур треугольной формы. По версии жамбылского археолога Искандера Торбекова, эта колонна могла вполне быть связана с некогда распространенным в этих землях тенгрианством.

– Орнек – один из уникальных и интерес­ных с точки зрения истории и археологии городов Чу-Таласской долины, который входил в состав Таласского оазиса и стоял на Великом шелковом пути. Находясь в географически, экономически и стратегически удобном месте, будучи в подчинении Тараза, Орнек контролировал две трассы, отслеживая торговые потоки из Европы в Азию и обратно. Находки специалистов Института археологии им. А. Маргулана и Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова свидетельствуют о большой значимости Орнека в ту эпоху, – сказал Искандер Торбеков.

По его словам, несмотря на то, что раскопки проводились 3–4 раза, причем не масштабно, лишь в течение 2–3 месяцев, они дали достаточно материала, чтобы понять: Орнек был достаточно крупным и богатым городом для того времени. К примеру, в ходе раскопок обнаружено большое количество различной керамичес­кой посуды, изготовленной как местными мастерами, так и гончарами из Китая, Византии, Ирана, Бухары, Самарканда и Коканда. Кроме того, здесь нашли множество монет периодов Тюркского, Тюргешского и Карлукского каганатов, а также местной чеканки эпохи Караханидов. Интерес для археологов представляет и резьба на глинобитных стенах в покоях богатых людей.

– Город прекратил свое существование в XII веке, еще до монгольского нашествия, – говорит И. Торбеков. – Точная причина его гибели не установлена. Возможно, его разрушение произошло в результате атаки кочевников или в ходе локальных войн. Также не исключено, что он подвергся нападению одиночного монголо-татарского отряда. В любом случае город уничтожили, взяв штурмом, после чего, к сожалению, он так и не был восстановлен.