«Орталық»: задел на перспективу

Новая подстанция «Орталық», построенная АО «KEGOC» в Южном Казахстане, введена в эксплуатацию.

Подстанция даст прирост трансформаторной мощнос­ти на 250 МВА. Проект АО «KEGOC» осуществлен на территории Сауранского района, в непосредственной близости к туркестанскому аэропорту.

Общая стоимость проекта «Усиление схемы внешнего электроснабжения города Туркестана. Строительство электросетевых объектов» составляет 9,93 млрд тенге. Его KEGOC профинансировал за счет собственных средств.

В торжественной церемонии открытия подстанции приняли участие председатель правления АО «Фонд национального благосос­тояния «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев, председатель правления АО «KEGOC» Каныш Молдабаев, аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, а также представители подрядных организаций и местных исполнительных органов.

Каныш Молдабаев отметил, что подстанция построе­на в связи со значительным ростом потреб­ления электроэнергии на Туркестанском энергоузле и имеет важное социально-экономическое значение для региона. Ее пуск даст толчок индустриально-инновационному развитию края. Более 300 тыс. жителей региона получат доступ к на­дежному электроснабжению.

– Проект по строительству подстанции «Орталык» решает несколько важных задач, – подчеркнул Каныш Молдабаев. – Туркестанская область развивается достаточно динамично и требует надежного электроснабжения. Новая подстанция имеет связь с двумя энергетическими линиями 220 кВ. Здесь установлены два трансформатора, мощностью по 125 МВА. Номинальная мощность объекта – 250 МВА. Благодаря чему будут созданы условия для развития локальной распределительной электрической сети, обеспечена необходимая пропускная способность региональной сети.

В летнее время Туркес­тан потребляет около 50–60 мегаватт. Теперь же есть возможность подключить новые энергетические мощности объемом до 180 мегаватт, то есть в три раза больше, чем нынешнее пот­ребление. Это серьезный задел на будущее.

Аким области Умирзак Шукеев отметил, что за четыре года завершен первый этап развития Туркестана, построены международный аэропорт, административно-деловой и культурно-духовный центры, заложена основная социальная инфра­структура города. На его территории появились высотные здания, объекты культуры и спорта, социальные объекты. Все это, как и развитие бизнеса, требует качественного, стабильного энергоснабжения.

По информации директора филиала «Южные межсистемные электрические сети» АО «KEGOC» Сергея Гольдштейна, на днях пришел запрос на дополнительные мощности 30 МВА для подключения тепличных хозяйств. От этой подстанции непосредственно будет запитана городская теп­лоэлектроцентраль, подстанции «Яссы», «Север», «Коммунальная», «Сауран» и «Солтустик», через которую электрическую энергию получат предприятия, расположенные в Индустриальной зоне Туркестана. Промышленные потребители станут снабжаться электроэнергией напрямую от сетей KEGOC, минуя «Онтустик жарык».

Участок под новую подстанцию выбирали с учетом того, что в непосредственной близости проходит высоковольтная линия на Шымкент и Кентау.

Подстанция оснащена автоматизированной сис­темой управления технологическими процессами, автоматизированной измерительной системой коммерческого учета электро­энергии, системой охранного и технического видеонаблюдения.

В диспетчерской на монитор компьютера выводятся все данные о параметрах работы подстанции на текущий момент. Это позволяет диспетчеру оперативно реагировать и принимать меры, чтобы не допустить аварийного отключения в сети, обеспечив ее надежность и эффективность.

– Подстанция современная, здесь установлено новейшее оборудование, приятно и интересно работать на таком объекте, – говорит дежурный электромонтер Наметаллы Султан, ради новой работы переехавший из Нур-Султана в Туркестан. – Я родом из Сарыагаша. Как узнал, что KEGOC объявил конкурс, сразу для себя решил, что буду участвовать. Рад, что его прошел. Работать в компании прес­тижно, есть перспектива.

Подстанция напряжением в 220 кВ в Южном Казахстане построена впервые за годы независимости. Примечательно, что при ее строительстве практичес­ки полностью использованы материалы и оборудование отечественного производства. Немаловажно и то, что больше сотни местных жителей получили работу на время реализации проекта.

– В Туркестанской облас­ти за годы независимости не было подобных по масштабу энергетических проектов, – проинформировал Каныш Молдабаев. – В перспективе предполагается построить несколько важных объектов, учитывая энергодефицит в регионе. Устойчивость энергоснабжения на юге важна, и наша компания работает над тем, чтобы ее обеспечить.