Ортопеды Астаны и Санкт-Петербурга провели 12 уникальных операций детям

В рамках недельного мастер-класса российских ортопедов для столичных коллег были проведены 12 уникальных детских операций, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
В течение полугода доктора проводили отбор детей.
"Педиатры из областей присылали нам фотографии пациентов, мы их диагностировали и после сделали выбор. Среди 12 детей малыши до 1 года и старше с врожденными пороками развития кисти и стопы", – рассказал заведующий отделением детской ортопедии городской детской больницы № 2 Агабек Чикинаев.
Возможность проведения подобных операций появилась благодаря совместной менторской работе учебно-клинического центра Астаны и фонда "Жулдызай".
"Это очень выгодно как с экономической точки зрения, так и с точки зрения удобства для наших пациентов и престижа города и клиники. В рамках мастер-классов 22 наших специалиста обучились у очень опытного педагога Игоря Шведовченко – основоположника детской кистевой хирургии в СССР. И самое главное – это казахстанские 12 пациентов, которые получили уникальную возможность бесплатно прооперироваться", – уточнил Агабек Чикинаев.
Как рассказал руководитель мастер-класса, генеральный директор Санкт-Петербургского научно-практического центра медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. Альбрехта, доктор медицинских наук, профессор, ведущий специалист России (известный во всем мире) в области лечения детей с патологией верхней конечности, реконструктивно-пластической хирургии и микрохирургии конечностей у детей Игорь Шведовченко, в России подобные операции полностью оплачиваются государством.
"В Казахстане до этого я трижды проводил операции. И могу сказать, что в данной клинике великолепное оснащение, на уровне хороших мировых стандартов, также отличное анестезиологическое обеспечение, позволяющее оперировать детей с любой формой заболевания, великолепные кадры, немаловажно, что у вас в стране большое количество энтузиастов, желающих повысить свою квалификацию", – поделился своими впечатлениями профессор Игорь Шведовченко.
Как показывает мировая статистика, на 100 детей 2–4 рождаются с патологией кистей и стоп. И если раньше, чтобы вылечить детей, родителям приходилось собирать деньги и ехать в Россию либо в дальнее зарубежье, так как в Казахстане подобные операции не проводились, теперь казахстанские ортопеды намерены обучаться у лучших российских докторов, повышать квалификацию и самостоятельно оперировать.
"Ежегодно число детей с пороками развития имеет тенденцию роста. Мы намерены создать условия для того, чтобы родители детей с патологиями кисти и стопы могли получить квоты для оперативного лечения детей бесплатно, в пределах Казахстана. Из 12 проведенных операций три были проведены впервые в Казахстане. Например, ребенок из Кордая с патологией кисти, ему долгое время не могли поставить диагноз у нас в республике, так как случай поистине уникальный, описанный в единичных случаях в мире. Основная масса пациентов из ближайших областей", – поделился результатами работы заведующий отделением детской ортопедии городской детской больницы № 2.
Добавим, что сейчас провели отбор еще 17 детей на следующий приезд зарубежных специалистов, запланированный на 10 июня. Подобные мероприятия проходят два раза в год.
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