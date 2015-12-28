​Орудие преступления – автомобиль

583
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Похоже, что «чаша терпения» ­общества переполнилась. Сообщения в средствах массовой информации о том, что по вине пьяных водителей на дорогах гибнут люди, вызывают широкий резонанс и гневные комментарии читателей.

Приведем лишь несколько примеров. В начале декабря 27-летний гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения средней степени, совершил наезд на пешехода, 78-летнюю женщину, которая стояла на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. В результате дорожно-транспортного происшествия она скончалась на месте. Но этим дело не кончилось: скрываясь с места происшествия, водитель врезался в другой автомобиль. И только после этого его удалось задержать сотрудникам полиции.

Второе происшествие произошло в пригородном селе Ефремовка, где нетрезвый водитель наехал на 8-летнего школьника, в результате чего тот был госпитализирован в детскую областную больницу.

При дальнейшей проверке полицейские установили, что этот мужчина в августе нынешнего года за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения постановлением суда уже лишался водительских прав. Однако, как указано в протоколе, должных выводов не сделал.

Увы, двумя этими примерами дело не заканчивается. Приведем данные, представленные пресс-службой ДВД области. За 10 месяцев нынешнего года на дорогах области зарегистрировано 868 ДТП (в 2014 году – 928), в которых погибли 88 (в 2014 году – 83) и получили телесные повреж­дения 1 161 человек (в 2014 году – 1 221). Задержано более 3 тыс. водителей за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного или нар­котического опьянения.

В отношении 300 из них, повторно севших за руль автомашины в состоянии опьянения, материалы досудебного расследования направлены в суд. По вине нетрезвых водителей совершено 35 ДТП, при этом 11 человек погибли и 45 травмированы.

Да, полиция наказывает севших за руль в нетрезвом состоянии – подвергает их штрафу и лишает права управлять автомобилем на различные сроки. Но, как показывает практика, такие меры не на всех действуют отрезвляюще. Ведь штрафы по-прежнему мизерны. Да и те не все оплачивают.

К примеру, в Алматы, как сообщает центр деловой информации Kapital.kz., городская прокуратура совместно с сотрудниками департамента государственных доходов и специалистами инспекции финансового контроля провели сверку сумм административных штрафов с фактическим поступ­лением платежей в бюджет, в результате было выявлено отсутствие фактической уплаты по 8 341 предписанию на общую сумму 128 млн 62 тыс. тенге. То есть, как делает вывод прокуратура Алматы, автолюбители использовали поддельные квитанции и корешки к приходному кассовому ордеру об уплате штрафов.

В конце ноября состоялось заседание коллегии Генеральной прокуратуры РК, в ходе которого руководство надзорного органа озвучило проблемы, связанные с водительской дисциплиной, обозначило пути их решения на законодательном уровне. В частности, было предложено... снизить штрафы за нарушения ПДД. По данным начальника 4-го департамента ГП РК Асета Чиндалиева, увеличение штрафов, увы, не приводит к снижению правонарушений на дорогах. Нарушители не всегда могут выплатить большие суммы. В качестве одного из примеров был назван максимальный «пьяный» штраф в 396 тыс. тенге. Его уплачивают лишь в 17 случаях из 100. А ведь это самые опасные нарушители – нетрезвые водители без водительских прав, которых по действующему законодательству нельзя арестовать.

Генеральная прокуратура предлагает изучить опыт Беларуси, где в уголовном законе за нетрезвое вождение предусмотрена конфис­кация транспортного средства, если водитель второй раз в течение одного года попался пьяным за рулем. При этом машину забирают даже в том случае, если она не принадлежит нарушителю. К слову, за первый год действия закона в Беларуси было конфис­ковано 2 026 авто. Они затем были проданы на специальных аукционах, а средства обращены в доход государства.

Сегодня в Казахстане за нетрезвое вождение водители лишаются «прав» на три года, а за отказ от освидетельствования – на два. «Получается, выгоднее отказаться от освидетельствования и сократить срок взыскания, даже если водитель пьян в стельку, – уточнил А. Чиндалиев и предложил уравнять санкции за управление в нетрезвом виде и отказ от прохождения освидетельствования.

Подведу черту. Если вылавливают браконьера, то у него изымают орудия лова и водные транспортные средства, а у тех, кто незаконно рубит лес, – бензопилы и те же автомобили. Потому что техника считается орудием преступной деятельности. И это – правильно. А чем лучше тот, кто в нетрезвом состоянии с тупым упорством вновь садится за руль? Причем если в первом случае браконьеры наносят урон природе, то во втором калечат и убивают людей. Так не пора ли и нам перенять белорусский опыт и забирать автомобили у пьяных водителей? К тому же реальная потеря машины – это не штраф. Наверняка многие задумаются над тем, стоит ли «под градусом» подходить к авто. 

Популярное

Все
Марат Байкамуров стал чемпионом "Қазақстан Барысы – 2025"
Президент поздравил победителя турнира "Қазақстан Барысы-2025"
Трамп сообщил об уничтожении "огромной" подлодки с наркотиками
Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
Стартовала подписная кампания на 2026 год
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Караван из тысячи верблюдов официально вошёл в Книгу рекордов Гиннесса
На границе с Китаем образовалась автомобильная пробка
В Кызылорде сдана в эксплуатацию автодорога вдоль набережной Сырдарьи
Столицу Мальты признали самой красивой в мире
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
Афганистан и Пакистан вступили в вооруженный конфликт
Казахстанцев предупредили о сроках пребывания в России
Назначены новые послы Казахстана в ряде стран
Казахстан – ключевой энергетический партнер для ЕС
Президент направил телеграмму поздравления Королю Испании
Нобелевский комитет расследует всплеск ставок на премию мира
Умерла Дайан Китон
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]