Похоже, что «чаша терпения» ­общества переполнилась. Сообщения в средствах массовой информации о том, что по вине пьяных водителей на дорогах гибнут люди, вызывают широкий резонанс и гневные комментарии читателей.

Приведем лишь несколько примеров. В начале декабря 27-летний гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения средней степени, совершил наезд на пешехода, 78-летнюю женщину, которая стояла на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. В результате дорожно-транспортного происшествия она скончалась на месте. Но этим дело не кончилось: скрываясь с места происшествия, водитель врезался в другой автомобиль. И только после этого его удалось задержать сотрудникам полиции.

Второе происшествие произошло в пригородном селе Ефремовка, где нетрезвый водитель наехал на 8-летнего школьника, в результате чего тот был госпитализирован в детскую областную больницу.

При дальнейшей проверке полицейские установили, что этот мужчина в августе нынешнего года за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения постановлением суда уже лишался водительских прав. Однако, как указано в протоколе, должных выводов не сделал.

Увы, двумя этими примерами дело не заканчивается. Приведем данные, представленные пресс-службой ДВД области. За 10 месяцев нынешнего года на дорогах области зарегистрировано 868 ДТП (в 2014 году – 928), в которых погибли 88 (в 2014 году – 83) и получили телесные повреж­дения 1 161 человек (в 2014 году – 1 221). Задержано более 3 тыс. водителей за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного или нар­котического опьянения.

В отношении 300 из них, повторно севших за руль автомашины в состоянии опьянения, материалы досудебного расследования направлены в суд. По вине нетрезвых водителей совершено 35 ДТП, при этом 11 человек погибли и 45 травмированы.

Да, полиция наказывает севших за руль в нетрезвом состоянии – подвергает их штрафу и лишает права управлять автомобилем на различные сроки. Но, как показывает практика, такие меры не на всех действуют отрезвляюще. Ведь штрафы по-прежнему мизерны. Да и те не все оплачивают.

К примеру, в Алматы, как сообщает центр деловой информации Kapital.kz., городская прокуратура совместно с сотрудниками департамента государственных доходов и специалистами инспекции финансового контроля провели сверку сумм административных штрафов с фактическим поступ­лением платежей в бюджет, в результате было выявлено отсутствие фактической уплаты по 8 341 предписанию на общую сумму 128 млн 62 тыс. тенге. То есть, как делает вывод прокуратура Алматы, автолюбители использовали поддельные квитанции и корешки к приходному кассовому ордеру об уплате штрафов.

В конце ноября состоялось заседание коллегии Генеральной прокуратуры РК, в ходе которого руководство надзорного органа озвучило проблемы, связанные с водительской дисциплиной, обозначило пути их решения на законодательном уровне. В частности, было предложено... снизить штрафы за нарушения ПДД. По данным начальника 4-го департамента ГП РК Асета Чиндалиева, увеличение штрафов, увы, не приводит к снижению правонарушений на дорогах. Нарушители не всегда могут выплатить большие суммы. В качестве одного из примеров был назван максимальный «пьяный» штраф в 396 тыс. тенге. Его уплачивают лишь в 17 случаях из 100. А ведь это самые опасные нарушители – нетрезвые водители без водительских прав, которых по действующему законодательству нельзя арестовать.

Генеральная прокуратура предлагает изучить опыт Беларуси, где в уголовном законе за нетрезвое вождение предусмотрена конфис­кация транспортного средства, если водитель второй раз в течение одного года попался пьяным за рулем. При этом машину забирают даже в том случае, если она не принадлежит нарушителю. К слову, за первый год действия закона в Беларуси было конфис­ковано 2 026 авто. Они затем были проданы на специальных аукционах, а средства обращены в доход государства.

Сегодня в Казахстане за нетрезвое вождение водители лишаются «прав» на три года, а за отказ от освидетельствования – на два. «Получается, выгоднее отказаться от освидетельствования и сократить срок взыскания, даже если водитель пьян в стельку, – уточнил А. Чиндалиев и предложил уравнять санкции за управление в нетрезвом виде и отказ от прохождения освидетельствования.

Подведу черту. Если вылавливают браконьера, то у него изымают орудия лова и водные транспортные средства, а у тех, кто незаконно рубит лес, – бензопилы и те же автомобили. Потому что техника считается орудием преступной деятельности. И это – правильно. А чем лучше тот, кто в нетрезвом состоянии с тупым упорством вновь садится за руль? Причем если в первом случае браконьеры наносят урон природе, то во втором калечат и убивают людей. Так не пора ли и нам перенять белорусский опыт и забирать автомобили у пьяных водителей? К тому же реальная потеря машины – это не штраф. Наверняка многие задумаются над тем, стоит ли «под градусом» подходить к авто.