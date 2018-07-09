Орудовавшего в автобусах Астаны вора-карманника суд лишил свободы
Жанат Тукпиев
В Астане мужчину лишили свободы на год за попытку кражи пяти тысяч тенге в общественном транспорте, сообщает Kazpravda.kz.
"В марте 2018 года подсудимый, находясь в салоне общественного транспорта, попытался тайно похитить деньги из сумки потерпевшей в размере 5 000 тенге и не смог довести свой преступный умысел до конца, так как был замечен потерпевшей, а после задержан сотрудниками полиции", – говорится в информации пресс-службы суда Астаны.
Приговором районного суда № 2 Есильского района Астаны задержанный признан виновным по статьям 24 ч. 3, 188 ч. 1 УК, и ему судом назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.