Орудовавших в престижном районе домушников поймали в Алматы

Пара домушников, орудовавшая в престижном районе Алматы, задержана полицией, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщенили в криминальной полиции города Алматы, в составе этой группы двое ранее неоднократно судимых мужчин. Один из них 29-летний гражданин Б., трижды отбывавший наказание за кражу чужого имущества, грабеж и нанесение тяжких телесных повреждений человеку. Другой соучастник преступления – 35-летний гражданин К., который имел судимость за имущественное преступление.

"Спецоперация по поимке подозреваемых проведена минувшим вечером в микрорайоне Самал при поддержке полицейского спецназа. Незадолго до задержания домушники проникли в квартиру молодой женщины, откуда похитили золотые изделия, наручные часы, ноутбук, причинив тем самым материальный ущерб на сумму порядка 1 миллиона тенге. Начато досудебное расследование. Уже на данном этапе следствия установлена причастность задержанных минимум еще к двум эпизодам квартирных краж в этом же районе города. Проверка их личностей продолжается", – сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

По словам спикера, подозреваемые взяты под стражу. Один из них – житель Алматинской области, другой – приехал из Восточного Казахстана.



