Столичные полицейские задержали водителя автомобиля с оружием, сообщает Kazpravda.kz.

"По проспекту Туран была остановлена автомашина марки "Тойота Камри", которая передвигалась без государственных регистрационных номерных знаков. В ходе проверки у 35-летнего владельца авто были обнаружены и изъяты 12 госномеров, снятые с учета, складной нож, газовый пистолет, 4 патрона", - проинформировали в ДП.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 287 ч.2 УК РК. Назначена экспертиза. Автомашина водворена на коммунальную стоянку.

"Проводится комплекс мероприятий по установлению возможной причастности данного лица к противоправным действиям на территории столицы", - добавили в полиции.



