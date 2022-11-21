Оружие и боеприпасы обнаружили дети в Талдыкоргане

Сознательных детей за проявление гражданского долга руководство городской полиции поощрило грамотами и памятными подарками.

Фото: polisia.kz

Талдыкорганские школьники - 11-летний Мейыр Мухтарулы и 9-летний Валентин Артеменко - обнаружили близ простаивающего завода огнестрельное оружие и боеприпасы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, изъяли два пистолета Макарова и более 30 патронов.

Оружие направлено на экспертизу для проверки пригодности к стрельбе.

Сознательных детей за проявление гражданского долга руководство городской полиции поощрило грамотами и памятными подарками.

Также стражи порядка выразили благодарность их родителям за достойное воспитание своих детей.

Полиция региона напоминает, что граждане, добровольно сдавшее огнестрельное оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности, если в их действиях не содержится состава иного преступления.

В тоже время "добровольной сдачей" не признаются случаи изъятия оружия при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию, пояснили в полиции.