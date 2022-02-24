Общество
Оружие, захваченное во время массовых беспорядков, находят в Жамбылской области
Михаил Тё, Жамбылская область
В регионе находят оружие, захваченное во время массовых беспорядков.

С начала месяца зафиксировано уже несколько таких случаев. К примеру, спрятанное огнест­рельное оружие полицейские обнаружили в одном из заброшенных зданий Тараза. В ходе специальных мероприятий изъяты автомат Калашникова, травматический пистолет Streamer, одна единица боеприпасов и светошумовая граната.

Только за первую неделю февраля полицейскими и военнослужащими Национальной гвардии обнаружено 15 единиц оружия. В частности, 2 автомата Калашникова, 6 охотничьих ружей, 3 пистолета Макарова, 2 травматических пистолета, а также около 1 000 патронов различного калибра.

Уже через неделю возле кафе, расположенного вдоль железной дороги, стражи правопорядка нашли еще один пистолет Макарова, завернутый в черный полиэтиленовый пакет. Тем временем в подвале многоэтажного дома одного из микрорайонов областного центра обнаружены травматическое оружие, 3 светошумовые гранаты, а также 31 патрон для автомата и 41 – для пистолета. Кроме того, за пределами города найдена закопанная в землю коробка, из которой изъято 120 патронов для автомата Калашникова.

Между тем тайник с оружием обнаружен и в Меркенском райо­не. При обыске по месту проживания у 19-летнего жителя села Жанатурмыс на территории дома найдены закопанные в землю пакеты. При осмотре были изъяты автомат Калашникова, 3 травматических газовых пистолета, 76 патронов для автомата и 26 – для гладкоствольного охотничьего ружья. Задержанный дал признательные показания. По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 части 3 УК РК.

Полицейскими проверяются подвалы жилых домов, строи­­тельные площадки, чердаки многоэтажек в городских микрорайонах, заброшенные объекты… Как выяснилось, преступники ухитрились спрятать похищенное оружие даже в могилах на территории городского кладбища. К поиску подключены и служебные собаки, которые помогают полицейским быстрее отыскать оружие и боеприпасы.

– Все найденное оружие направлено на судебно-баллистическую экспертизу. Напоминаем, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно его сдавшее в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будет. Анонимность гарантируется, – сообщил начальник Управления полиции города Тараза полковник полиции Асылхан Заурбеков.

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