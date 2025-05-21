Похолодание прогнозируют в Казахстане
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Синоптики «Казгидромета» связывают изменение погоды с вторжением северного антициклона, сообщает Kazpravda.kz
Циклон, и связанные с ним фронтальные разделы, еще будут оказывать свое влияние на большую часть Казахстана, сохраняя дожди, грозы, и высокую температуру воздуха. Однако, уже 24 мая на территорию страны начнет вторгаться северный антициклон.
Несмотря на то, что дожди еще сохранятся, антициклон обусловит существенное понижение температуры воздуха, которое в особенности почувствуют жители северных регионов – в ночные часы столбики термометров опустятся до 3-8 тепла, а в дневные до 10-15 тепла.