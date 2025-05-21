Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Циклон, и связанные с ним фронтальные разделы, еще будут оказывать свое влияние на большую часть Казахстана, сохраняя дожди, грозы, и высокую температуру воздуха. Однако, уже 24 мая на территорию страны начнет вторгаться северный антициклон.

Несмотря на то, что дожди еще сохранятся, антициклон обусловит существенное понижение температуры воздуха, которое в особенности почувствуют жители северных регионов – в ночные часы столбики термометров опустятся до 3-8 тепла, а в дневные до 10-15 тепла.