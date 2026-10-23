Осадки и туман ожидают казахстанцев в праздничные выходные

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, с прохождением атмосферных фронтов на севере, юго-востоке страны, 24 октября на востоке страны, 24, 26 октября в Карагандинской области ожидаются осадки (преимущественно в виде снега), в Мангистауской области небольшой дождь, днем гроза, пыльная буря.

Сильный снег, метель прогнозируется 24 октября на востоке, юго-востоке страны. Погода без осадков - на западе, северо-западе, в области Ұлытау. По республике пронозируется туман, на севере, востоке, в центре страны гололед. Ночью на юге, юго-востоке страны-заморозки 1-8 градусов.

Температура воздуха:

На западе страны днем основной фон +11+18 °С.

На севере страны повышение ночью от -4-10°С до 0,+5°С, днем небольшое колебание от +2+7°С до +6+11°С.

В центре страны ночью основной фон -2-10 °С, днем постепенное повышение от 0,+5°С до +5+12°С.

На востоке страны основной фон ночью -5-10 °С, в горных районах области -13-18 °С, днем -5+5°С

На юге страны днем основной фон +8+15°С

На юго-востоке днем небольшое повышение от +2+7°С до +6+12°С, в горных районах -1-6°С.