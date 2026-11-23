Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по республике на предстоящие трое суток, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в ближайшие дни через территорию Казахстана будет проходить серия северо-западных циклонов. Неустойчивая погода распространится практически по всей территории страны, ожидаются осадки в виде дождя и снега.

24 ноября в отдельных районах востока и юго-востока Казахстана ожидаются сильные осадки. На севере, востоке, в центре страны прогнозируются гололёдные явления.

По республике ожидаются усиление ветра, туман.

В температурном фоне особых изменений не ожидается, лишь на юге, юго-востоке республики к 26 ноября дневная температура повысится до комфортных +15+25°С