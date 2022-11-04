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Общество

Осадки и ветер – погода в Казахстане на 5-7 ноября

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 5-7 ноября, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в ближайшие дни на территорию Казахстана сохранит свое влияние Атлантический циклон и связанные с ним фронтальные разделы, в связи с чем по-прежнему сохраняется осенняя неустойчивая погода, пройдут осадки (дождь, снег), на северо-западе, севере и в центре страны в виде снега, 5 ноября в Северо-Казахстанской области – сильный снег, 6 ноября - в Восточно-Казахстанской, 7-08 ноября в южных областях страны – сильные осадки (дождь, снег).

По республике ожидаются туман, гололед, а также порывистый ветер, в северной половине с метелью.

7 ноября, с вторжением Северо-Западного антициклона, на западе республики ожидается прекращение осадков.

Температура воздуха ожидается:

- на западе ночью 5 мороза - 5 тепла, днем постепенное понижение от 0-10 тепла до 2 мороза - 5 тепла;

- на северо-западе, севере небольшое понижение ночью от 6 мороза - 5 тепла до 0-8 мороза, днем от 3 мороза - 5 тепла до 5 мороза - 2 тепла;

- на востоке небольшое понижение  ночью от 3 мороза - 5 тепла до 7 мороза - 2 тепла, днем от 5-11 тепла до 3 мороза - 5 тепла;

- в центре ночью 0-8 мороза, днем 3 мороза - 5 тепла;

- на юге ночью 0-10, днем 3-12 тепла;

- на юго-востоке ночью 0-8 тепла, в горных районах 0-5 мороза, днем 10-15, в горных районах 3-8 тепла.

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