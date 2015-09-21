Осадки прогнозируют синоптики на большей части Казахстана в понедельник

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На большей части территории Казахстана 21 сентября ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки, преимущественно дождь, на юго-востоке республики местами сильный дождь, усилится ветер, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Лишь на западе и юге – погода без осадков. Ночью и утром местами туман.
В Акмолинской, Костанайской, Карагандинской областях местами ожидаются усиление ветра 15–20 м/с, ночью и утром в отдельных районах – туман.
В Алматинской, Северо-Казахстанской, днем в Павлодарской областях местами усилится ветер 15–22 м/с.
В Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях местами ожидается гроза, усиление ветра 15–20 м/с.
В Кызылординской, местами в Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областях сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность.
Кроме того, дождь со снегом обещают синоптики в шести
областях Казахстана в ближайшие дни.