Осадки прогнозируют синоптики в Казахстане

Общество
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Сильных морозов не ожидается.

Фото: Kazpravda.kz

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидаются осадки, передает Кazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На востоке, юге и юго-востоке страны пройдут сильные осадки – дождь и  снег. Усиление ветра - в северной половине страны с низовой метелью, в южных регионах республики ожидается гололед. 

Лишь в Атырауской, Мангыстауской, Актюбинской, Улытауской и Кызылординской областях, под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в ближайшие трое суток, прогнозируется погода без осадков. 

По республике ожидаются туманы.

Что же касается температуры воздуха на западе, северо-западе Казахстана ожидается повышение температуры воздуха, на остальной территории – понижение, однако сильных морозов при этом не ожидается.

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