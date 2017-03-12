Осадки, сильный ветер и гололед ожидаются в Казахстане 12 марта
Сегодня, 12 марта, в ряде регионов страны выпадет снег, усилится ветер, передает Kazpravda.kz.
С прохождением атмосферных фронтов на юге, юго-востоке и в центре республики местами ожидаются осадки, преимущественно снег. Местами ожидается туман, гололед, усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей.
В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях – местами туман. В некоторых районах Алматинской, Жамбылской, Кызылординской областей – туман, гололед. В Южно-Казахстанской и Атырауской областях усилится ветер до 15-20 м/с, ночью туман. В Мангыстауской области местами усилится ветер 15-20 м/с с пыльной бурей.
Напомним, согласно прогнозу на 11 – 13 марта в Казахстане под влиянием циклона ожидается пасмурная погода с осадками, преимущественно в горных и предгорных районах, температура воздуха ниже климатической нормы на 1–3 ºС". Остальная территория республики будет находиться под влиянием антициклона, поэтому предполагается малооблачная погода без осадков.