Осадки в виде дождя и снега прогнозируются в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ближайшие дни погоду республики будет определять циклон с районов Баренцева моря - на большей части страны ожидаются осадки в виде дождя и снега.

По РК прогнозируются туманы, гололед, низовая метель, порывистый ветер.