Осадки в виде дождя и снега пройдут на большей части Казахстана

Общество
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Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Осадки в виде дождя и снега ожидаются на большей части Казахстана 6 марта, передает Kazpravda.kz.   

"На большую часть РК будет оказывать влияние отрог антициклона, с которым в западной части республики ожидается погода без осадков. С уходящим циклоном на остальной территории Казахстана местами пройдет снег, на юге осадки в виде дождя и снега. Местами по республике ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра, на юге – гололед и пыльная буря", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, ночью порывы 23-28 м/с.

В Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской области ночью и утром местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, местами – туман.

В Мангистауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области – с низовой метелью.

В Туркестанской, Алматинской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Атырауской области – с пыльной бурей.

В Карагандинской области местами ожидаются низовая метель, туман, усиление ветра 18 м/с.

В Павлодарской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, туман.

В Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается туман.

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