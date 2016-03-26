Осадки, ветер и гололед прогнозируют синоптики в ближайшие дни

С 26 по 28 марта в Казахстане ожидается переменчивая погода с осадками, туманом, гололедом и сильным ветром, передает Kazpravda.kz.
По данным РГП "Казгидромет", на погоду в большинстве областей республики сначала будет оказывать влияние антициклон.
"Но уже в субботу на запад республики выйдет активный циклон с юга европейской территории России и начнет перемещаться на восток, постепенно охватывая своим влиянием и остальные районы. С этим циклоном связана ненастная, с частыми осадками погода: дождь, мокрый снег, гололед, туман и ветер 15–20 м/с. Аномалия температуры выше нормы сохранится, но станет немного ниже, в северных областях – ближе к норме", – сообщили синоптики.
Только на юге и в центре страны ожидается погода без осадков.
По данным РГП "Казгидромет", на погоду в большинстве областей республики сначала будет оказывать влияние антициклон.
"Но уже в субботу на запад республики выйдет активный циклон с юга европейской территории России и начнет перемещаться на восток, постепенно охватывая своим влиянием и остальные районы. С этим циклоном связана ненастная, с частыми осадками погода: дождь, мокрый снег, гололед, туман и ветер 15–20 м/с. Аномалия температуры выше нормы сохранится, но станет немного ниже, в северных областях – ближе к норме", – сообщили синоптики.
Только на юге и в центре страны ожидается погода без осадков.