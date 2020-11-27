ОСДП не будет принимать участие в предстоящих выборах

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
На съезде Общенациональной социал-демократической партии было принято решение о том, что партия не будет принимать участие в предстоящих выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Inform.kz
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Сегодня в столице состоялся съезд Общенациональной социал-демократической партии. На повестке дня стоял важный вопрос – примет ли партия участие в предстоящих выборах?
Согласно итогам голосования, 80% присутствующих в зале членов партии проголосовали за бойкот – 32 человека, против бойкота проголосовали 3 человека, еще 5 – воздержались.
Подводя итоги съезда, председатель Общенациональной социал-демократической партии принял решение бойкотировать выборы в Мажилис и маслихаты. Остальные вопросы, связанные с выборами, были сняты.
"Мы должны дальше продолжать работу. С этим бойкотом жизнь не останавливается. Еще будут выборы. Мы должны продолжать строить партию. Мы пытались за этот год сделать многое. У нас будет время осмыслить происходящее. Мы должны объявить курс на обновление", – заключил председатель ОСДП Асхат Рахимжанов.