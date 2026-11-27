Партия провела 235 мероприятий на областном, городском и районном уровнях

Фото: пресс-служба ОСДП

ОСДП подвела итоги работы кандидатов в депутаты маслихатов. К этому моменту партия провела 235 мероприятий на областном, городском и районном уровнях. Лично с кандидатами встретились 7 545 человек, а онлайн-контент увидели около 2,3 млн пользователей соцсетей.

Главная ставка сделана на живое общение. Из 235 мероприятий 93 были встречами с избирателями: в трудовых коллективах (35), с жителями сельских аулов и районных центров (27), в здравоохранении (15), в сельском хозяйстве (12) и в спорте (4). Ещё 11 акций были общественно полезными: субботники, посадка деревьев, встречи с представителями сферы туризма.

Параллельно кандидаты работали в цифровом формате: 70 онлайн-активностей, среди которых рилсы и челленджи. Охват соцсетей уже достиг 2,3 млн.

Если смотреть на уровни, то 140 мероприятий прошли на областном уровне, 68 на городском и 27 на районном.

Наглядная агитация охватывает всю территорию кампании. Партия уже задействовала 22 820 единиц агитационно-печатных материалов.

По партийным спискам: 12 620 единиц. Это 7 LED-экранов, 10 билбордов, 2 сити-бокса, 1 брендмауэр, 1 950 плакатов, 1 000 брошюр, 3 500 листовок, 6 000 буклетов и 150 единиц мерча.

По одномандатным округам: 10 200 единиц. Это 6 600 плакатов, 1 000 листовок и 2 600 буклетов.

Ещё 61 акция была посвящена раздаче материалов напрямую жителям.

По итогам анализа самыми активными названы Иван Лавриненко, Шыңғыс­хан Дүйсенбек, Анель Ертаева, Абдиманап Джумадилдаев, Жасулан Мукаманов и Александр Павлов. Самым популярным у избирателей признан Сакен Мынбаев.

Кампания подходит к главному дню. Все 235 мероприятий, 22 820 агитматериалов и тысячи разговоров с людьми нужны ради одного результата: чтобы голос избирателя превратился в решение на местах!

Маслихаты решают то, что жители видят каждый день: дороги во дворах, воду, автобусные маршруты, поликлиники, благоустройство. Именно поэтому важен каждый голос.

29 ноября ОСДП призывает всех, кто хочет перемен в своём городе, районе и ауле, прийти на избирательные участки и проголосовать за ОСДП!

Номер 2 в избирательном бюллетене!