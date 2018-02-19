​Осечка лидера

Сегодня в Талдыкоргане завершается 4-й тур XXVI чемпио­ната Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги. В первой половине соревнований специа­листов и болельщиков удивила команда «Алматы», занимавшая скромное место в середине турнирной таблицы. Со счетом 3:0 волейболистки крупнейшего города Казахстана нанесли поражения «Астане» и «Алтаю-2» (Усть-Каменогорск), с результатом 3:2 выиграли у «Куаныша» (Петропавловск), «Алтая» (Усть-Каменогорск) и «Иртыша-Казхрома» (Павлодар).

Вот как раз победа «Алматы» над «Алтаем» сразу же стала сенсацией 4-го тура. Дело в том, что волейболистки Рудного Алтая до талдыкорганской встречи с командой из Алматы провели в чемпионате 24 встречи и во всех добились побед. И только в 25-й уступили, нисколько, впрочем, не испортив себе перспектив в третий раз подряд стать чемпионками Казахстана, причем досрочно.