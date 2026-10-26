Осенние каникулы стартовали в казахстанских школах

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Осенние каникулы продлятся с 26 октября по 1 ноября включительно и составят семь дней. Занятия возобновятся 2 ноября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения



Как уточняется, по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в стране расширяются возможности дополнительного образования детей.



В Казахстане работают около 2,9 тысячи организаций дополнительного образования. Художественные и музыкальные школы, дворцы школьников, спортивные школы и творческие центры позволяют детям развивать способности с учётом своих интересов.



Во время осенних каникул дети могут проводить время с семьёй, читать, заниматься спортом и творчеством. Школы могут предложить мероприятия для содержательного досуга детей. Участие в них добровольное. При этом должны учитываться интересы детей и планы семьи.

Организация таких мероприятий не должна создавать дополнительную административную нагрузку на педагогов и увеличивать отчётность. В таких случаях заранее определяются лица, ответственные за их проведение и безопасность детей. Участие детей согласовывается с родителями.

На выездных мероприятиях необходимо обеспечить сопровождение ответственными взрослыми.



В ведомстве призывают родителей объяснять детям важность соблюдения правил безопасности дома, на улице и в интернете, а также напоминать им об осторожности.