Осенние напевы

Статьи,Фестивали
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В двадцать шестой раз Семей стал площадкой для проведения международного фестиваля-конкурса «Көзге Иртыш моңнары». Этот ежегодный праздник культуры, посвященный значимым событиям Казахстана и родного города, в этом году приурочен к 75-летию Габдулхака Ахунжанова – основателя единственной в Казахстане Татарской школы искусств.

фото Бауржана Даирбекова

В 1990 году в Семипалатинске состоялся первый в Казахстане праздник татарской культуры. Событие собрало гостей из разных регионов Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья, положив начало большому культурному проекту. А первый фестиваль-конкурс татарского искусства прошел осенью 2000 года. Его масштаб был столь велик, что уже на следующий год «Көзге Иртыш моңнары» получил статус международного.

На протяжении всех 26 лет бессменным идейным вдохновителем и организатором фестиваля является Габдулхак Ахунжанов, заслуженный работник культуры РК и заслуженный деятель искусств Рес­публики Татарстан, основатель и первый директор Татарской школы искусств в Семее. В ней обучаются дети разных этносов, углубленно изучают татарское песенное и танцевальное искусство. За 34 года школа выпустила множество талантливых музыкантов, певцов и хореографов. Благодаря неустанным усилиям Габдулхака Ахунжанова в Новосибирске была открыта детская музыкальная студия при татарском культурном центре.

На нынешний фестиваль съехались участники из Том­ска, Омска, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Астаны, Алматы, Шымкента, Караганды, Кызылорды, Павлодара, а также из села Калбатау области Абай.

Торжественное открытие фестиваля стартовало с выставки в Областном музее изобразительных искусств им. семьи Невзоровых. Экспозиция из произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства народных мастеров посвящена двум знаковым датам: 140-летию татарского поэта Габдуллы Тукая и 120-летию поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля. Участники выставки представили свое видение родной культуры, национальных традиций, красоты родного края, а также образы, навеянные татарской литературой и историей. Разнообразие художественных техник, индивидуальных манер и авторских решений создало многогранную картину современного народного творчества.

Конкурс проводился по шести номинациям: «Вокальный жанр», «Инструментальный жанр», «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», «Хореография» и «Разговорный жанр». Возраст участников творческого состязания от 4 до 80 лет. Кульминацией фестиваля стал гала-концерт с участием победителей и лауреатов конкурса.

Гран-при в номинации «Инструментальный жанр» завоевали два коллектива из Павлодара – ансамбль русских народных инструментов «Лад» при Областной филармонии им. И. Байзакова и Студенческий оркестр русских народных инструментов Павлодарского музыкального колледжа.

За годы своего существования фестиваль «Көзге Иртыш моңнары» прочно утвердился как международная площадка культурного диалога. Его участниками и гостями становились представители Казахстана, стран СНГ, Китая, Германии, Франции и других государств.

#Семей #фестиваль #Көзге Иртыш моңнары

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